Milano. Gli ultimi appuntamenti di CINEmare – cinema all’aperto in cuffia!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2024 – La rassegna Oltre la pellicola prevede le proiezioni di film d’autore, indipendenti e la possibilità di dialogare con regist*, protagonist* e ospiti speciali. Si riparte martedì 3 con la visione dei cortometraggi selezionati dal Max3min festival; mercoledì 4 torna, a grande richiesta, Marina Valcarenghi per dialogare con il pubblico dopo il film documentario di Yuri Ancarani Il popolo delle donne di cui è protagonista. Mercoledì 5 si svolgerà l’incontro sul film Benvenuti in galera con il regista Michele Rho e il protagonista Pavel Ababe. Venerdì 6 è previsto Fà la cosa giusta con la presentazione di Margherita Piazza e Carlo Puoti di Vertigo Film Fest; il giorno seguente, sabato 7 verrà proiettato Gloria! di e con Margherita Vicario, che eccezionalmente verrà in presenza a raccontare la sua prima esperienza da regista. La settimana successiva, lunedì 9 settembre, Chiara Pasetti e Rosanna Massarenti parleranno del film Moi 392 e martedì 10 settembre si chiude la rassegna con Django & Django – Sergio Corbucci unchained, introdotto dal regista Luca Rea e dal moderatore Daniele Cieri.

Ci teniamo a offrire al nostro pubblico il meglio del cinema a prezzi calmierati. Anche quest’anno mare aderisce anche all’iniziativa Cinema Revolution, che sconta alcune proiezioni. I biglietti possono essere acquistati al bar di quartiere Da Sadino il giorno stesso della proiezione oppure online su dice.fm.



Costo biglietti:

intero 5€

ridotto (under 12 e over 65) 4€

promozione Cinema Revolution in cassa 3,50€