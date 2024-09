Milano. Parte martedì 10 settembre la stagione autunnale di Stazione Radio, centro culturale sul vivere sostenibile

Gite in Radiobici, lancio del podcast autoprodotto su storia, territori e curiosità sul Naviglio della Martesana e tante novità in programma

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2024 – Parte martedì 10 settembre la stagione autunnale di Stazione Radio, centro culturale sul vivere sostenibile in via Tofane 45 a Milano. Tante novità introdotte tra cui il lancio del podcast Viaggio in Martesana, autoprodotto dalla podcast factory di Stazione Radio con testimonianze e racconti di esperti della Martesana che portano l’ascoltatore alla scoperta di storia, territori e persone del Naviglio nel corso degli anni.

Tornano le gite in Radiobici alla scoperta dell’Isola Borromeo di Cassano D’Adda accompagnate dal racconto e audio-guida del Podcast Viaggio in Martesana che trasporta i visitatori in un viaggio fisico e acustico nella storia e nel presente della Martesana a bordo di mezzi innovativi. Le gite riprendono dal 21 settembre, info e prenotazioni sono disponibili al link: https://stazioneradio.eu/gite/

Martedì 10 settembre alle 21.00 è in programma un live podcast show di presentazione delle gite in Radiobici e del Podcast Viaggio in Martesana con alcuni degli esperti intervistati nelle quattro puntate. Interverranno Giulia Capodieci, esperta di piante e biofilia e Piero Maranghi, direttore Fondazione Piero Portaluppi. Viaggio in Martesana è un podcast di Stazione Radio prodotto con il contributo del Ministero della Cultura incentivo PNRR “Transizione ecologica organismi culturali e creativi”.

Riprendono nella settimana di riapertura tante attività, incontri, showcooking e musica dal vivo. Tra le novità dell’autunno la rassegna collettiva, un gruppo di lettura di quotidiani si riunirà ogni sabato mattina per discutere insieme dei principali temi di attualità, sostenibilità e cultura. Il primo appuntamento è previsto sabato 14 settembre alle ore 11 con ospite Massimo Rebotti del Corriere della Sera. Torna l’appuntamento settimanale del giovedì con il torneo di cruciverba che diventa un vero e proprio campionato con schemi a tema e tanti premi in palio per i primi classificati. Venerdì 13 settembre la serata sarà dedicata alla musica live con i concerti di Maun e di Alec Temple, finalista di Musicultura 2024, con appuntamento dalle ore 20.00.

Sabato 14 settembre, alle 17 torna anche la Rassegna podcast dal vagone, l’appuntamento settimanale con gli aggiornamenti dal mondo del podcasting italiano. Ospite di questa puntata: Gianpiero Kesten, tra i podcaster più seguiti d’Italia, che a Stazione Radio presenta “Avanti Veloce – Viaggio nell’ADHD”, il nuovo podcast original RaiPlay Sound prodotto da VOIS, in uscita il 5 settembre.

Alle 18.30 saliranno sul vagone-palco di Stazione Radio Alberto Balestrazzi, CEO di Auticon e co-fondatore di SbrisolAut; Lorella Da Campo, Responsabile dell’area gestionale e socio-lavorativa di DIESIS A.p.s. e Francesco Reale, Segretario Generale di Fondazione Adecco ETS, per un live podcast show intitolato AUTonomia: storie e percorsi di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e autismo.

Domenica 15 settembre dalle ore 11.30 sarà la volta di uno showcooking con Giulia Giunta, docente di FunnyVeg Accademy e autrice e creator del blog La mia cucina vegetale (ricette e lifestyle) dal 2013. Chiude il primo weekend di appuntamenti autunnali il concerto jazz di Davide Intini quartet alle 19.00.

Tutte le iniziative di Stazione Radio sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Gli aggiornamenti sul programma sono sul sito stazioneradio.eu e sull’account Instagram @stazioneradio.

Redazione