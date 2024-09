Milano violenta: 30enne accoltellata durante rissa in viale Monza, grave

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2024 – Questa sera, in viale Monza, all’altezza con via dei Transiti, nel corso di una rissa, una donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata colpita all’addome e alla gola da diverse coltellate. Sul posto sono giunti i Carabinieri che sono intervenuti soccorrendo la donna. Uno dei due militari è stato colpito allo zigomo da una testata da persone presenti sulla scena. Sul luogo è giunta poco dopo anche una volante della polizia.