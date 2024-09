Monza “capitale” della Formula1 per tre giorni: i numeri del Gran Premio d’Italia nella città di Teodolinda

(mi-lorenteggio.com) Monza, 2 settembre 2024 – Si è chiusa ieri con il trionfo inaspettato delle “rosse di Maranello” la “tre giorni” dedicata al Circus della Formula 1 a Monza: a tracciare il bilancio dell’edizione numero 95 del Gran Premio d’Italia oggi, nel palazzo municipale, il Sindaco Paolo Pilotto insieme al Prefetto Patrizia Palmisani, al Presidente di SIAS Giuseppe Redaelli e al Presidente di ACI Milano Geronimo La Russa.

Secondo i dati forniti da SIAS Autodromo Nazionale Monza questa edizione del Gran Premio d’Italia ha registrato un’affluenza di pubblico pari a 335.000 spettatori nei tre giorni.

Viabilità e trasporto pubblico

Ha funzionato il piano straordinario della mobilità, ormai consolidato per i grandi eventi in città, predisposto in collaborazione con «Monza Mobilità».

I nove maxi parcheggi (Platino, Gold, Rosso, Blu, Arancione, Marrone, Viola, Bianco e Verde), gestiti da Monza Mobilità hanno accolto 17.500 veicoli nella tre giorni (quasi 9000 nella sola giornata di domenica), oltre a 215 autobus.

Molti tifosi hanno scelto di raggiungere il circuito con i mezzi pubblici: ottimo il successo della Navetta Nera, che collegava la Stazione di Monza al Parco che ha registrato oltre 60.000 passeggeri nella tre giorni.

Trenord

Nel weekend del GP Trenord ha effettuato treni straordinari fra Milano e Monza, in aggiunta al servizio ordinario, e ha potenziato le composizioni dei convogli.

Oltre 30 mila passeggeri hanno acquistato i biglietti speciali proposti da Trenord per raggiungere in treno l’Autodromo. A questi si aggiungono le diverse migliaia di viaggiatori che tra venerdì e domenica hanno raggiunto con biglietti e abbonamenti ordinari la stazione di Monza, servita nei feriali e nei festivi rispettivamente da 300 e 200 treni al giorno, e quella di Biassono Lesmo.

Gli operatori dei team di Assistenza e Security di Trenord per le tre giornate della manifestazione hanno svolto azioni di presidio a Monza, Biassono Lesmo e nelle stazioni milanesi, per indirizzare i flussi di persone nella salita e nella discesa dai treni.

Polizia Locale e Protezione Civile

Sono stati 122 gli agenti di Polizia Locale impegnati nelle 40 intersezioni postazioni individuate, per un totale complessivo di 2.600 ore di servizio, svolte grazie all’aiuto di 53 operatori provenienti da 13 Comuni lombardi: Arcore, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Giussano, Golasecca (VA), Madignano (CR), Meda, Montidone (CR), Paderno Dugnano, Saronno, Seregno.

8 le sanzioni comminate dagli agenti, pari a circa 10.000 euro, con il sequestro amministrativo della merce venduta senza autorizzazione.

Nel pomeriggio di domenica il deflusso degli spettatori si è svolto regolarmente e alle ore 19:30 il traffico è tornato ad essere regolare, mentre l’uscita dei tifosi dalla città si è completata senza particolari criticità.

Il piano di emergenza previsto dalla Protezione Civile ha visto impegnati 470 volontari per 3100 ore di servizio.

Il Piano è stato redatto in maniera integrata con i Comuni di Vedano al Lambro, Biassono, Villasanta e Lissone, integrando così anche questo servizio a quello della Polizia Locale: per l’occasione è stato attivato con il Centro Funzionale regionale di Protezione Civile un apposito servizio di previsione meteorologica localizzato e finalizzato che ha visto l’emanazione di 4 specifici bollettini meteorologici (da giovedì 29/08) localizzati per l’area di Monza.

Tale servizio è stato integrato dai sistemi di nowcasting per la previsione dei fenomeni meteorici eccezionali a breve termine del Servizio di PC del Comune di Monza.

20 le GEV del Comune, Guardie Ecologiche Volontarie impegnate nella tre giorni, per un totale di oltre 220 ore di servizio che hanno contribuito a tutelare il patrimonio arboreo e paesaggistico del Parco; 35 le sanzioni comminate prevalentemente relative alla sosta dei veicoli sul verde.

Raccolta rifiuti

Le operazioni di raccolta rifiuti straordinaria all’interno del Parco e in città si concluderanno nelle prossime ore. Secondo una prima stima all’interno del Parco di Monza sono 4,5 le tonnellate di rifiuti prodotti nelle giornate del Gran Premio, cui si sommano le 81 già raccolte nell’area dell’Autodromo ed altrettante che saranno prodotte al termine delle operazioni di pulizia e disallestimento.

In città sono già 20 le tonnellate raccolte e già conferite ad oggi.

MonzaFuoriGP2024 e accoglienza turistica.

43.500 è la stima dell’affluenza complessiva alle quattro giornate della manifestazione: 10.000 i passaggi registrati agli spettacoli e al maxishermo in piazza Trento e Trieste, dove si sono alternati concerti, talk show e animazione.

Nell’area street-food allestita in Piazza Garibaldi sono passate circa 4500 persone, 1500 in Piazza Carrobiolo, mentre ai Boschetti Reali il flusso complessivo ha superato le 12000 persone, anche grazie al successo del Festival inclusivo AUT POP.

2500 persone hanno frequentato il village di Piazza Carducci e 6500 in Piazza Roma.

Cinque i punti informativi allestiti: Piazza Duomo, Via Arosio, Piazza Trento e Trieste, Parco-Porta Monza: in tutto sono stati intercettati dalle guide abilitate oltre 5068 turisti di cui il 44% stranieri.

320 i partecipanti alle visite guidate e ai tour in città.

Circa 200 gli ingressi registrati in questi primi giorni alle Mostre “Monza: la città, il parco, l’autodromo” presso la Galleria Civica e ai Musei Civici, cui si aggiungono oltre 800 visitatori alla Villa Reale e alle sue mostre.

Le autorità presenti

Alla conferenza stampa erano presenti: il Questore Salvatore Barilaro, il Comandante dei Carabinieri Rosario Di Gangi, il Comandante della Guardia di Finanza Gerardo Marinelli, il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Luca Cerbino, il Comandante della Polizia Locale Giovanni Dongiovanni.

“Lo sforzo organizzativo che ha richiesto un evento sportivo internazionale come il Gran Premio ha dimostrato la capacità degli Enti Pubblici di saper sostenere le aspettative delle tantissime persone che hanno raggiunto la nostra città in questi giorni – ha spiegato il Sindaco Paolo Pilotto – Attrattività, trasporti e una città accogliente, oltre all’impegno per la sicurezza coordinato dalla Prefettura e dalla Questura, sono la formula giusta per confermare questo grande appuntamento a Monza”.

