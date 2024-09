Promos Italia, Giovanni Rossi nuovo direttore generale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2024 – Da oggi Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese, ha un nuovo direttore generale: Giovanni Rossi.

Rossi arriva in Promos Italia dopo un’esperienza in ING Italia (di ING Group) durante la quale, nel ruolo di Head of Business Banking Development, ha ideato per il gruppo il piano strategico per l’offerta business alle piccole e medie imprese italiane. La sua carriera si è sviluppata in ambito bancario, prima di ING Italia, infatti, ha gestito e diretto la distribuzione fisica di “CheBanca!” sul mercato nazionale, e, in precedenza, in Intesa San Paolo è stato protagonista del rilancio delle reti acquisite tramite M&A, occupandosi dello sviluppo del segmento retail e PMI in diversi territori.

In Promos Italia Rossi arriva con l’obiettivo di consolidare l’attività della Consortile, partecipata ad oggi da 16 strutture del Sistema Camerale, di contribuire allo sviluppo di nuove politiche ed attività per perseguire la mission di preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e di ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. Inoltre, la Consortile opera anche in ambito di marketing territoriale, con il duplice obiettivo sia di valorizzare l’offerta turistica MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) a livello internazionale, potenziando l’attrattività delle destinazioni e promuovendo la crescita economica locale attraverso la creazione di sinergie tra gli operatori del settore; sia di intercettare e accompagnare progetti di investimento estero sul territorio. Quest’ultimo fronte d’azione è strategico per migliorare l’attrattività dei nostri territori, che hanno un grande potenziale ancora inespresso per affermarsi definitivamente come destinazione di investimenti da parte di operatori privati globali.

Per farlo, Promos Italia mette a disposizione delle Pmi italiane un’ampia gamma di servizi: informazione specialistica, formazione qualificata, assistenza personalizzata, incontri b2b in Italia e all’estero con operatori selezionati e soluzioni per il digital export. Inoltre, come detto, l’Agenzia del Sistema Camerale per l’internazionalizzazione è impegnata nel favorire l’attrazione di investimenti esteri, di flussi turistici e nel supportare le imprese e i territori nell’accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari, anche in relazione ai fondi previsti dal PNRR.

Nel corso del primo semestre 2024 le iniziative realizzate da Promos Italia hanno coinvolto circa 2400 imprese italiane e oltre 1200 tra imprese e operatori esteri.

L’azione di Promos Italia avviene in costante raccordo, per il tramite di Unioncamere nazionale, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con le Regioni ed altre Amministrazioni locali. Inoltre, c’è una forte sinergia con l’intero sistema camerale, rappresentato sia dalle Camere di Commercio presenti in Italia, che da Assocamerestero e dalle camere di commercio italiane all’estero, oltre che con ICE e con i suoi uffici esteri, con Sace-Simest e con altre entità nazionali che si occupano di internazionalizzazione delle imprese.

Inoltre, Promos Italia offre assistenza nell’accesso a finanziamenti agevolati e a fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cruciali per sostenere progetti di internazionalizzazione e innovazione, oltre alla ricerca e al supporto nell’ottenimento di Bandi Europei, grazie a progetti realizzati su incarico della Commissione Europea.

“La nomina di Giovanni Rossi è volta a dare un ulteriore impulso al percorso di crescita di Promos Italia, con un forte accento sull’innovazione – dichiara il Presidente Giovanni Da Pozzo – Siamo in una fase storica in cui le imprese necessitano più che mai di un sostegno e di una guida per affrontare con successo l’evoluzione in atto, e siamo convinti che un manager come Rossi, con la sua esperienza e le competenze acquisite nel corso della sua carriera, sia il manager giusto per condurre Promos Italia in una nuova fase”.

“Sono onorato di assumere la direzione di Promos Italia in un momento cruciale per il sistema imprenditoriale italiano. La sfida che ci attende è stimolante e complessa – afferma Giovanni Rossi – C’è un dato che ritengo essere significativo sul tema dell’internazionalizzazione: su circa 4,5 milioni di imprese attive in Italia, solo poco meno di 140mila esportano, questo significa che poche aziende esportano tanto e molte esportano poco o nulla. E la mission del Sistema Camerale è proprio quella sia di aiutare chi già opera all’estero a trovare nuovi mercati di sbocco, sia di avviare all’export coloro che ne hanno le potenzialità ma ancora non esportano, accompagnandole in questo percorso. Per farlo – prosegue Rossi – è necessario rafforzare le sinergie con i principali attori pubblici e privati italiani ed esteri, al fine di sviluppare strategie innovative e di generare azioni di sistema in grado di supportare con ancora maggior efficacia il business internazionale delle nostre imprese. Peraltro, il tema delle alleanze con il pubblico e il privato è fondamentale anche per aiutarci a migliorare l’attrattività dei nostri territori”.

