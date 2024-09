Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste, Singapore: la partenza da Roma e il telegramma al Presidente della Repubblica Italiana

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 2 settembre 2024 – Ha avuto inizio oggi il 45° Viaggio Apostolico Internazionale di Papa Francesco che si reca in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore.

Nel pomeriggio, poco dopo le ore 16.00, circa una quindicina di senza dimora, uomini e donne, accompagnati dall’Em.mo Card. Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, hanno fatto visita al Papa a Casa Santa Marta prima della sua partenza.

Quindi il Santo Padre Francesco si è trasferito in auto all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino da dove, alle ore 17.32, è partito – a bordo di un A330 / ITA Airways – alla volta di Giacarta.

L’atterraggio all’Aeroporto Internazionale “Soekarno-Hatta” è previsto per le ore 11.30 [06.30 ora di Roma] di domani, martedì 3 settembre 2024.

Telegramma al Presidente della Repubblica Italiana

Nel momento di lasciare il territorio italiano, il Santo Padre Francesco ha fatto pervenire al Presidente della Repubblica Italiana, On. Sergio Mattarella, il seguente telegramma:

A SUA ECCELLENZA

ON. SERGIO MATTARELLA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PALAZZO DEL QUIRINALE 00187 ROMA

NEL MOMENTO IN CUI MI ACCINGO A COMPIERE IL VIAGGIO APOSTOLICO IN INDONESIA, PAPUA NUOVA GUINEA, TIMOR ORIENTALE E SINGAPORE, MOSSO DAL DESIDERIO DI INCONTRARE I FRATELLI NELLA FEDE E TUTTI COLORO CHE, IN QUELLE NAZIONI RICCHE DI VALORI UMANI E SPIRITUALI, SONO STATI TESTIMONI DI COMUNIONE SOLIDALE E DI DIALOGO ANCHE IN TEMPI E SITUAZIONI SEGNATI DALLA PROVA, MI E’ GRADITO RIVOLGERE A LEI, SIGNOR PRESIDENTE, E AL CARO POPOLO ITALIANO L’ESPRESSIONE DEL MIO BENEAUGURANTE SALUTO CHE ACCOMPAGNO CON CORDIALI AUSPICI DI PACE E DI PROSPERITA’.

FRANCESCO