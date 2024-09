Buccinasco – Pochissimi stand, sospeso per ora il mercato Km0. Il mercato degli hobbisti alla Festa patronale

(milorenteggio.com) Buccinasco, 3 settembre 2024 – Dopo la sospensione decisa nel mese di luglio, l’Amministrazione comunale sta lavorando per riprendere non appena possibile il mercato contadino Km0 con la presenza di produttori locali, da organizzare in collaborazione con la Pro Loco che già gestisce il mercatino degli hobbisti.

Il mercato Km0 è stato sospeso per la scarsa presenza degli operatori che negli ultimi mesi non hanno garantito il numero minimo di presenze. In occasione della Festa patronale, comunque, domenica 15 settembre per tutta la giornata sarà presente il mercatino degli hobbisti, insieme allo stand dell’Amministrazione comunale con la partecipazione del sindaco Rino Pruiti.

“Desideriamo dare nuova vita al mercato dei produttori a Romano Banco – dichiara l’assessore al Commercio Mario Ciccarelli – in modo che nel cuore storico di Buccinasco la domenica mattina (seconda e quarta) si possa garantire la partecipazione della cittadinanza, degli hobbisti, delle cascine e dei coltivatori diretti del territorio che offrano prodotti naturali e di qualità, affiancando anche eventi e iniziative da organizzare insieme alla Pro Loco e alle associazioni del territorio. Purtroppo negli ultimi mesi le aziende agricole storicamente presenti a Buccinasco non hanno garantito la presenza e troppo spesso il mercato era quasi vuoto”.