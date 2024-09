Cesano Boscone. Domenica l’Arcivescovo Delpini collauda le special bike di Sacra Famiglia

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 3 settembre 2024 – Obiettivo: permettere a tutte le persone con disabilità di godere dei benefici e del divertimento delle due ruote, indipendentemente dalle loro capacità fisiche. Per realizzarlo, Fondazione Sacra Famiglia ha deciso l’avvio di un nuovo progetto: l’utilizzo di 20 special bike, biciclette a pedalata assistita appositamente progettate e costruite per anziani e persone con difficoltà motorie. L’iniziativa, che si inaugura ufficialmente domenica 8 settembre alla presenza dell’Arcivescovo, coinvolge gli ospiti di Fondazione in otto sedi sparse tra Lombardia, Piemonte e Liguria per un totale di 200 persone con disabilità e anziane.

I modelli di Special bike, prodotte dalla startup trentina Remoove, che Sacra Famiglia offre agli ospiti sono due: un tandem per persone con ridotta mobilità e una special bike con pedana per trasporto di una carrozzina. Entrambe sono già state utilizzate da un gruppo-pilota di ospiti nella sede di Settimo Milanese con ottimi risultati sia in termini riabilitativi che di gradimento.

Domenica 8 settembre il collaudo di mons. Delpini

Per festeggiare l’arrivo di tutte le bike, domenica 8 settembre a partire dalle 10.30 l’Arcivescovo monsignor Mario Delpini sarà presente in Sacra Famiglia, a Cesano Boscone, dove celebrerà la S. Messa e benedirà le biciclette, diventando protagonista anche di un momento di “collaudo”: proverà infatti personalmente i mezzi, insieme a ospiti e operatori.

«Questo evento è emblematico per descrivere come tradizionalmente ci relazioniamo con le persone più fragili che abitano le nostre realtà», dichiara il presidente di Fondazione Sacra Famiglia, Mons. Bruno Marinoni. «Ognuno di noi è infatti compagno di viaggio per un tratto del cammino a chi ci si affianca, anche in bicicletta. L’iniziativa di domenica, inoltre, sarà l’occasione per raccogliere tutti i referenti delle diverse sedi che stanno coinvolgendo dei volontari-piloti che accompagneranno i nostri ragazzi in un’esperienza certamente particolare».

Fondazione Sacra Famiglia, con il suo ospedale Casa di Cura Ambrosiana, è leader in Lombardia e uno dei primi in Italia nei servizi di cura e assistenza sanitaria e sociosanitaria, con particolare attenzione alle persone fragili. Grazie ai suoi 2000 professionisti, nel 2023 ha assistito oltre 15.500 minori, adulti e anziani in Lombardia, Piemonte e Liguria, garantendo 158.000 prestazioni sanitarie e socioassistenziali.

Redazione