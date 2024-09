Gallarate. Tutto pronto per la GallaRun Ten

(mi-lorenteggio.com) Gallarate, 3 settembre 2024 – «La GallaRun Ten sarà l’evento di punta che chiuderà una grande settimana di sport». Con queste parole il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha aperto la conferenza stampa di presentazione della gara che domenica 8 settembre, la prima competitiva dopo la pausa estiva, con partenza da via Milano alle 9.30, attraverserà la Città dei due Galli.

Iscrizioni aperte

Iscrizioni aperte sul sito https://www.endu.net/it/events/gallarun/. Per chi deciderà di iscriversi nel fine settimana, lo potrà fare sabato 7 settembre al GallaRun point allestito in piazza Libertà proprio davanti al palazzo Comunale da Sport+, la società che da quest’anno cura l’organizzazione dell’evento; oppure la mattina stessa prima della partenza.

Parola di sindaco

«Per Gallarate questa sarà una settimana ricca di eventi tutti sul tema dello sport – ha ricordato il sindaco Cassani – e la corsa di domenica ci darà modo di chiudere al meglio con un evento capace di coinvolgere l’intera città. Come amministrazione crediamo in questo progetto e abbiamo anche voluto alzare l’asticella. L’idea, dopo l’edizione 2024, è fare ancora meglio in vista della prossima stagione. Siamo soddisfatti per come tutte le realtà coinvolte hanno lavorato fino a questo momento con l’obiettivo condiviso di organizzare un appuntamento adatto agli appassionati, ma anche a chi vuole passare una mattinata di sport in maniera del tutto spensierata in città con gli amici o con tutta la famiglia».

Si corre nel ricordo del sindaco Cerini

In chiusura di conferenza stampa poi il sindaco Cassani ha annunciato che al momento della partenza della GallaRun verrà ricordata Mirella Cerini, il sindaco di Castellanza venuta a mancare a causa di un malore improvviso il 25 aprile scorso. «Mirella – ha spiegato Cassani – era al via della LiucRun a Castellanza e sarebbe venuta anche qui a Gallarate. Sono convinto che lei ci sarà e noi la ricorderemo con un piccolo gesto poiché anche lei credeva in questo progetto».

Sport+ in regia

Per Sport+ l’appuntamento di Gallarate rappresenta un esordio: «Siamo stati coinvolti dal sindaco Cassani e dall’assessore Claudia Mazzetti con un obiettivo. Ovvero consolidare e far crescere un appuntamento che ha saputo fin dalle prime edizioni entrare nel cuore dei cittadini e degli appassionati. Qui abbiamo trovato realtà che hanno mostrato di voler collaborare e che ringrazio, come ad esempio il Comitato che ha organizzato le edizioni precedenti e che è il Charity partner in questo 2024. Sport+ ha lavorato per far diventare l’appuntamento competitivo e gara Fidal. Inoltre, grazie al nostro tecnico Maurizio Lorenzini abbiamo migliorato il tracciato rendendolo impegnativo e sfidante per chi vuole misurare la propria forma fisica dopo l’estate. Infine, vorrei sottolineare il contesto sportivo in cui è inserita la GallaRun, ovvero un evento a coronamento della settimana dello sport. Ciò significa promuovere il benessere fisico, ma anche l’importanza di fare comunità tra chi insegna sport, chi lo pratica, chi lo vive da spettatore, gli adulti, i giovani, i bambini e le famiglie. Insomma, a Gallarate c’è tutta la filosofia di Sport+».

Correre fa bene

Per il comitato GallaRun è intervenuto Luigi Macchi: «La nostra città ha una lunga e importante tradizione sportiva. E sono contento che oggi c’è chi con la propria esperienza ha riannodato anche i fili della storia. L’auspicio è continuare a crescere e da parte nostra con i fondi raccolti con questa edizione aiuteremo due realtà del territorio: Ama il Tuo Cuore e la Società San Vincenzo De Paoli».

In conferenza stampa c’erano anche i rappresentanti di Bcc. Valentina Lolli ha sottolineato le solide radici che legano la Banca di Busto Garolfo e Buguggiate al territorio: «La nostra partecipazione a eventi come questi lo confermano»; e condiviso con il presidente di Bcc Roberto la mission di questa partnership: «Siamo orgogliosi di sostenere un evento come la GallaRun Ten, che rappresenta un momento di grande socialità e unione per la comunità di Gallarate e della zona. Iniziative come questa non solo promuovono il benessere fisico e la salute, ma rafforzano anche i legami tra i cittadini, creando un senso di appartenenza e condivisione. Come banca locale, il nostro impegno va oltre i servizi finanziari: vogliamo essere un punto di riferimento per il territorio, supportando e valorizzando quelle attività che arricchiscono la vita della nostra comunità. La Galla Run Ten è un esempio perfetto di come lo sport possa diventare un veicolo per il benessere e la coesione sociale, e siamo lieti di far parte di questo progetto».

Chiusura tutta per Maurizio Lorenzini, consulente tecnico sportivo di Sport+, che ha percorso idealmente il tracciato: «Chi pensa di affrontare 10 chilometri “piatti” si sbaglia – ha detto – il tracciato, oltre a far vivere il cuore della città va a toccare punti di grande pregio urbanistico e ambientale. E attenzione alla salita che porta a Crenna e alla Boschina, un luogo che se fossi gallaratese diventerebbe il mio posto del cuore per gli allenamenti».

Redazione