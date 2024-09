(mi-lorenteggio.com) Baranzate, 3 settembre 2024 – Questa sera, intorno alle ore 18.30, in via Redipuglia 5, una bambina di 4 anni è stata investita da un furgone in retro marcia.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, oltre alle forze dell’ordine. Dopo le prime cure sul posto, la piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è deceduta.

Redazione