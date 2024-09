(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2024 – Questa sera, intorno alle ore 19.10, in via Ennio, all’altezza dell’incrocio con viale Umbria, una 29enne è stata investita da un veicolo, riportando gravi contusioni. La ferita soccorsa da un’ambulanza della Croce Oro e da un’automedica, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano.

Redazione