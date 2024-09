L’estate non finisce mai tra le onde di Acquaworld! Dal 2 al 30 settembre 2024 ingresso a 9,90 euro per tutti i bambini

(mi-lorenteggio.com) Concorezzo, 3 settembre 2024 – L’estate non finisce mai ad Acquaworld!

Per tutto il mese di settembre, il Parco ha riservato una promo speciale online dedicata a tutti i bambini di altezza superiore a 80 cm e fino a 140 cm: l’ingresso a soli 9,90€!

L’unico Parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno, con piscine e attrazioni indoor e outdoor, è pronto a strappare sorrisi ai bambini tornati sui banchi di scuola e far vivere loro emozioni uniche tra onde, spray park, tanti giochi acquatici travolgenti e scivoli adrenalinici.

Acquaworld è la cornice perfetta per trascorrere ore indimenticabili in compagnia della propria famiglia e degli amici, costruendo ricordi preziosi da custodire per sempre.

