Manutenzioni straordinarie nelle scuole durante l’estate: investiti 300mila euro a Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 settembre 2024 Nel corso dell’estate, approfittando delle aule vuote, l’Amministrazione comunale ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria in alcuni plessi scolastici, per un investimento complessivo pari a 300mila euro. Grande attenzione è stata rivolta a piccoli e grandi interventi, necessari per migliorare la funzionalità e l’accessibilità degli spazi al servizio degli studenti. Alla primaria Anna Frank di via Chiminello è stata rifatta l’impermeabilizzazione della palestra, ammalorata da alcune infiltrazioni. Sono stati rifatti controsoffitto e illuminazione. I lavori hanno interessato uno spazio pari a 450 metri quadrati per una spesa totale di 35mila euro. Tante le opere eseguite alla primaria Casati di via Buozzi a Passirana. Nella palestra è stato rimosso il controsoffitto, per posarne uno nuovo antisfondellamento. Sono stati collocati anche pannelli fonoassorbenti per insonorizzare gli ambienti sportivi, in cui è stata anche sostituita l’illuminazione. Le pareti ammalorate sono state risanate e ritinteggiate. I lavori sono costati 45mila euro. Altri piccoli interventi sono stati realizzati nei bagni al piano interrato. L’ingresso esterno è stato oggetto di una manutenzione straordinaria che ha coinvolto la scala, la pavimentazione e le pareti. Sono stati effettuati interventi di imbiancatura e ora resta da completare la sistemazione della scala di ingresso. Alla scuola dell’infanzia di via Deledda tanti piccoli accorgimenti, mentre si sono spesi 15mila euro per rifare gli oscuranti che ombreggiano le stanze dedicate al sonnellino dei bimbi e al refettorio in modo da creare un ambiente più confortevole. Stanno per essere ultimati i lavori alla primaria Bonecchi di via Beatrice D’Este: l’ascensore è stato rifatto, creando una nuova fossa e modificando il parapetto. Il nuovo impianto, costato circa 65mila euro, sta per arrivare e la posa dovrebbe essere ultimata per l’avvio delle lezioni. Un intervento che garantisce anche una migliore accessibilità dei luoghi. Alla primaria Marconi di via San Giorgio sono state collocate veneziane esterne alle finestre, motorizzate e orientabili. Sono in alluminio e il costo complessivo è di 60mila euro. Due pareti in cartongesso permettono ora di ricavare aule di sostegno, al servizio dei ragazzi più fragili. Alla primaria di via Deledda nuovi pluviali nell’area della palestra e nuove lampade di emergenza. Alla scuola dell’infanzia di via Del Gerolo un nuovo scivolo di accesso per le persone con disabilità. Alla secondaria di primo grado di via Terrazzano la pavimentazione ammalorata è stata rifatta al secondo piano nel corridoio e in nove aule per un totale di 489 metri quadrati. La nuova pavimentazione è costata 60mila euro. Alla primaria Rodari di via Sartirana, dove in estate non è stato possibile intervenire a causa della presenza del centro estivo, stanno per partire alcune opere che riguarderanno la scala esterna a nord e la pavimentazione della palestra. Alla primaria Federici sono state impermeabilizzate le gronde sull’ingresso principale, alla Pascoli di via San Martino è stata sistemata la pavimentazione in diverse sezioni. In generale, in diversi plessi, sono stati puliti i pluviali per risolvere il problema della infiltrazioni. L’assessore ai Lavori Pubblici Edifici, Emiliana Brognoli, impegnata in questi giorni in sopralluoghi nelle diverse sedi in vista dell’inizio delle lezioni, così dichiara: “Abbiamo lavorato in stretta sinergia con le direzioni didattiche e i referenti di plesso, favorendo un dialogo costruttivo che ha permesso di apportare significativi miglioramenti. Grazie al loro contributo e all’impegno di tutte le persone dell’ufficio tecnico che si sono adoperate per coordinare queste attività, sono stati realizzati interventi di varia entità, alcuni dei quali sono in fase di completamento. Ogni anno cerchiamo di migliorare i luoghi attraverso una pianificazione delle opere. Nel mese di ottobre avvieremo ulteriori lavori, concordati preventivamente con le direzioni, per minimizzare ogni possibile disagio alla didattica”. Nella foto la palestra della scuola “Anna Frank” dopo la sistemazione avvenuta in estate