Milano Classica inaugura la nuova stagione di eventi culturali di Monte Rosa 91

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2024 – Monte Rosa 91, l’edificio firmato Renzo Piano Building Workshop, continua la sua rigenerazione umana nel cuore di Milano. Torna infatti a settembre Parco della Luce, il palinsesto di eventi culturali curato dalla scrittrice Gaia Manzini pensato nel segno della multidisciplinarietà che apre nuove prospettive sul

vivere contemporaneo.

In linea con la sua mission e con quella del building che la ospita, la stagione 2024-25

porta il titolo di “Verde Brillante”, per festeggiare il luogo in cui la convivenza tra uomo

e natura avviene: il giardino, rifugio e raccolta di meraviglia, abbondanza, generosità.

E il cuore di Monte Rosa 91 è un vero e proprio giardino: la collina di Parco della Luce,

abbracciata dall’architettura a ferro di cavallo, espressione dell’incontro tra l’umano e

il naturale.

Una dedica alla natura, di cui non possiamo fare a meno per nutrire la nostra vita

interiore; una necessità, perché l’attenzione al pianeta diventa imprescindibile per la

nostra sopravvivenza. Il verde di questo palinsesto culturale sarà brillante, dunque

intelligente: ogni declinazione artistica di questo tema suggerirà modi nuovi, acuti,

perspicaci di interpretare la natura sia da un punto di vista simbolico che letterale, per

“coltivare” ancora di più la creatività e il tempo libero.

Ospite dell’anno e protagonista dell’evento di apertura di “Verde Brillante” sarà la

musica classica, massima espressione dell’armonia, come quella delle rifrangenze

luminose del building, creato proprio per esperire la luce e il suo bosco interno. La

partitura degli elementi architettonici e dei valori del Parco della luce troveranno un

perfetto rispecchiamento nei concerti eseguiti da un’orchestra di eccellenza come

Milano Classica.

Nata nel 1993 e dal 2018 sotto la direzione artistica di Claudia Brancaccio, Milano

Classica è l’unica vera orchestra d’archi del capoluogo lombardo, composta da

musicisti di massima esperienza nell’ambito della musica da camera, a cui si

aggiungono membri di formazioni cameristiche italiane e straniere. L’orchestra ha

una vocazione innovativa sia nella fruizione del concerto classico sia nel rapporto col

pubblico, vocazione che trova grande assonanza con lo spirito sperimentale di Parco

della Luce. Dopo una lunga residenza nella Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame,

dal 2022 Milano Classica non ha più una sede fissa. Per questo Monte Rosa 91 è tanto

più orgogliosa di accogliere questa eccellenza meneghina per la prossima stagione

culturale.

Il programma della stagione 2024/25 del Parco della Luce prende il via sabato 28

settembre alle ore 21:00 con “Enfants Prodiges”. L’Orchestra Milano Classica,

eccezionalmente nella sua veste sinfonica diretta dal Maestro Michele Brescia, con il

clarinetto solista Michele Naglieri, milanese, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro

Petruzzelli di Bari, eseguirà due capolavori indiscussi della storia della musica: il

Concerto per clarinetto e orchestra di W.A. Mozart e la Sinfonia n. 4 “Italiana” di F.

Mendelssohn. La serata offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi in due opere

straordinarie, create da due veri enfant prodige, che rappresentano l’apice della

creatività e del genio musicale.

Il Concerto di Mozart, con la sua eleganza e profondità, è una delle ultime

composizioni del genio salisburghese e rimane una delle più amate e

frequentemente eseguite nel repertorio clarinettistico. La Sinfonia di Mendelssohn,

con i suoi vivaci ritmi e melodie ispirate alla bellezza e all’energia del paesaggio

italiano, è una celebrazione della gioia di vivere e della ricchezza culturale che il

compositore trovò durante i suoi viaggi in Italia.

La collaborazione tra Monte Rosa 91, Parco della Luce e Milano Classica prosegue

lungo tutto l’autunno fino agli appuntamenti natalizi 2024, sempre nella celebrazione

della natura: da “Le 8 stagioni”, combinazione delle Quattro Stagioni di A. Vivaldi e

delle Cuatro Estaciones Porteñas di A. Piazzolla; passando per “Midnight in Paris”,

omaggio a una delle città che tra Ottocento e Novecento più ha saputo raccogliere e

attirare menti brillanti e artisti originali e innovatori; fino ad arrivare a “Magie

d’inverno”, per un viaggio natalizio tra le incantate atmosfere della steppa eurasiatica

con melodie tradizionali e grandi compositori come A. Borodin e P. I. Tchaikovsky.

Per info e biglietti:

https://bit.ly/biglietti-milanoclassica_parcodellaluce

https://www.monterosa91.it/eventi

Redazione