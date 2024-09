PARCHI. DA SABATO 7 SETTEMBRE LE VISITE D’AUTUNNO DELLE GEV NEI GIARDINI DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2024 – Sabato 7 settembre, dalle 10 alle 12, è fissata la prima visita autunnale delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) di Milano nei giardini e nei parchi cittadini. L’appuntamento è al parco Don Giussani (Municipio 6) con ritrovo in viale Coni Zugna/via Solari presso la fontana al centro del parco, seguiranno altre quattro passeggiate botaniche, tutte comprese nel ciclo “Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano”, che fino ad ottobre consentiranno di visitare il verde urbano e conoscere le oltre 170 specie che lo popolano.

Le GEV sono un corpo di volontarie e volontari per la vigilanza ecologica. Favoriscono la formazione di una coscienza civica e stimolano al rispetto e all’interesse per la natura e per il territorio. Durante il servizio le GEV sono pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa e possono accertare e sanzionare alcuni abusi che riguardano il verde pubblico. Le Guardie ecologiche sono 184 e operative su tutto il territorio cittadino. Chiunque può diventarlo dopo aver seguito un corso preparatorio.

Da diversi anni le Guardie ecologiche organizzano visite guidate lungo i percorsi botanici dei parchi cittadini per far conoscere alberi, fiori, arbusti che popolano Milano. Nell’edizione 2024 le visite erano iniziate a primavera per godere delle prime fioriture e proseguono ora, alla fine dell’estate, tra settembre e ottobre, con gli alberi che progressivamente si mostreranno con il foliage autunnale, per un totale di dodici appuntamenti.

Dopo sabato 7 settembre il programma prevede una visita il 14 settembre al parco delle Cave (Municipio 7), il 22 settembre al parco Guido Vergani e giardino Valentino Bompiani (Municipio 8), il 6 ottobre al parco della Lambretta (Municipio 3) e il 26 ottobre al parco Lambro (Municipio 3).

Tutte le visite sono fissate tra le ore 10 e le 12, per i punti di ritrovo è possibile consultare il sito del Comune di Milano con il calendario di tutti gli appuntamenti.

Le visite sono aperte a tutti e a tutte, gratuite e non richiedono prenotazioni.