Riccione. La bresciana Elena Rossi è Miss Reginetta Over 2024

Dal palco di Miss Reginetta il messaggio di Matilde Brandi contro la violenza sulle donne

(mi-lorenteggio.com) Riccione, 3 settembre 2024 – “A Miss Reginetta celebriamo la bellezza e la gioia di essere donna ed è un’occasione importante per ricordare tutte le donne che stanno lottando ogni giorno per i loro diritti, è fondamentale alzare la voce contro la violenza sulle donne e fermare i femminicidi, vogliamo un mondo dove ogni donna possa vivere libera e sicura”queste le emozionanti parole di Matilde Brandi dal bollente palcoscenico della finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia Over 2024 che ha visto l’incoronazione di tre splendide donne di tre generazioni.

Sotto le stelle di Riccione si è infatti celebrata la bellezza senza età nella finale nazionale del celebre concorso, diretto da Alessio Forgetta, Miss Reginetta d’Italia Over, riservata alle donne, mamme e nonne dai 30 ai 60 anni più belle d’Italia.

51 donne straordinarie, bellissime e affascinanti, ognuna con le proprie storie di vita, selezionate nei mesi scorsi in tutte le regioni d’ Italia, si sono sfidate a colpi di sorrisi e di stile davanti alla giuria e al folto pubblico presente nella finale nazionale, condotta brillantemente da Francesco Anania, nell’ elegante e suggestiva location dell’Opera Beach Club.

Elena Rossi 42 anni di Capriolo (Brescia), occhi castani verdi e lunghi capelli ricci rossi, alta 1,75, mamma di due ragazzi Giulia e Cristian di 21 e 19 anni, insegnante di scuola primaria e organizzatrice di eventi è Miss Reginetta Over Lady 2024 nella fascia di età dai 41 ai 50 anni.

“Dedico questa corona ai miei figli che mi hanno sempre appoggiato, ad una persona a me cara che mi ha sempre spronato nella vita e nel lavoro e anche a tutto lo staff di Miss Reginetta che mi ha coccolato in questi giorni molto divertenti dove ho conosciuto tante nuove amiche. – Ha detto Elena Rossi sul podio –Mi sono avvicinata al mondo dei concorsi e delle sfilate di moda quando ero una ragazza, poi per esigenze di famiglia ho dovuto rinunciare, ma ora che i miei figli sono entrambi maggiorenni ho deciso di riprovare a seguire il mio sogno e mi sono rimessa in gioco con Miss Reginetta Over. Nel futuro mi piacerebbe fare la presentatrice, sia di eventi che di programmi televisivi, ho un carattere solare e una capacità di comunicare che arriva facilmente dritto al cuore delle persone”.

Insieme ad Elena Rossi, sono state incoronate Miss Reginetta d’Italia Over Junior fascia di età dai 31 ai 40 anni Erika Boldi 31 anni di Arezzo, occhi verdi, capelli bruni, istruttrice di fitness e personal trainer e Miss Reginetta Over Senior nella fascia di età dai 51 ai 60 anni Paola Diani 60 anni di Verona, occhi azzurri e capelli biondi, mamma di Federica e Alessandro e nonna di Paride di 3 anni, specialista di cosmetica in farmacia.

Applauditissima l’esibizione del comico Roberto De Marchi, folle come le sue pettinature, accompagnato dal suo cane Ardo, ha divertito e appassionato il grande pubblico presente con la sua comicità surreale e demenziale.

Tra gli ospiti anche Paolo Marzotto, il cavaliere del trono di Uomini e Donne over, che ha raccontato la sua esperienza nel mitico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi durante il corteggiamento di Gemma Galgani, la dama torinese più amata dagli italiani.

Le Miss Reginetta Over passano ora il testimone alle giovanissime ottanta ragazze appena arrivate a Riccione per la finalissima di Miss Reginetta d’Italia 2024 in programma sabato 7 settembre all’Opera Beach Club, dove è attesa una vera e propria parata di Vip.

Tra gli eventi di avvicinamento alla finale del concorso, aperti al pubblico sulla spiaggia dell’Opera Beach Club di Riccione, con inizio alle ore 21,30, ricordiamo: giovedì 5 settembre le prefinali di Miss Reginetta d’Italia 2024, dove le ottanta giovanissime ragazze in lizza verranno selezionate dall’attenta e prestigiosa giuria del concorso per i quaranta posti al sole della finalissima e venerdì 6 settembre sfilata di moda delle Miss in gara con i migliori brand italiani.

Redazione