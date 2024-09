A Milano dal 14 al 22 settembre mostre ed eventi culturali organizzati da Fondazione Michele Cea ETS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2024. Dal 14 al 22 settembre, a Milano andranno in scena nove giorni dedicati all’arte e ai giovani artisti emergenti. Presso lo Spazio “Ex Fornace Gola”, Alzaia Naviglio Pavese, 16, si terrà Con la luce negli occhi, la nona edizione della manifestazione promossa dalla Fondazione Michele Cea ETS, ente no-profit istituito in memoria dell’artista Michele Cea, scomparso prematuramente all’età di 27 anni.

Realizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo, Covivio, Anteprima design, Well See e Mayestus, la manifestazione artistica ha il patrocinio di: Comune di Milano – Municipio 6; Città Metropolitana di Bari; Liceo Artistico di Brera; Accademia delle Belle Arti di Agrigento; Associazione Regionale Pugliesi; Casa delle Artiste; GAL Nuovo Fiori D’Ulivo e dei Comuni di Bitonto, Binetto, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Palo e Terlizzi.

Con la luce negli occhi si aprirà sabato 14 settembre, alle 18, con la proclamazione dei vincitori del Premio Michele Cea, istituito dalla Fondazione Michele Cea ETS per dare visibilità e sostenere economicamente i giovani artisti emergenti. Il contest del 2024 ha visto la partecipazione di 140 artisti italiani e stranieri, che hanno sottoposto alla giuria opere di pittura, grafica, scultura, fotografia e video-arte. Dodici i finalisti che si contenderanno il podio.

I primi tre classificati riceveranno un riconoscimento in denaro rispettivamente di 3.500, 1.000 e 500 euro. Inoltre, alle loro opere e al loro talento verrà data visibilità con mostre e pubblicazioni su riviste e cataloghi di arte.

A tutti i 12 finalisti sarà data, invece, la possibilità di digitalizzare gratuitamente la propria opera in NFT, tramite l’azienda italiana Hoken Tech, partner tecnico della Fondazione Michele Cea ETS.

La cerimonia di premiazione, che si terrà il 14 settembre, alle ore 18, presso lo Spazio “Ex Fornace Gola”, Alzaia Naviglio Pavese, 16, verrà presentata dall’attore e critico d’arte Michele Franco. Partecipano: l’attrice Margot Sikabonyi;Emanuel Conte, Assessore al Bilancio del Comune di Milano; Francesca De Feo,Assessore alla Cultura – Municipio 6; Carlo Motta ed Elios Inverno, Editoriale Giorgio Mondadori.

Tutte le 12 opere arrivate in finale rimarranno esposte presso lo Spazio “Ex Fornace Gola”, Alzaia Naviglio Pavese, 16, Milano, per l’intera durata della manifestazione Con la luce negli occhi. La mostra è visitabile gratuitamente nei seguenti orari: tutti i giorni 10:00-12:30/16:00-21:00. La domenica e nei giorni in cui sono previsti gli eventi la chiusura avverrà alle 23:00 (vedi programma più in basso).

La kermesse Con la luce negli occhi proseguirà fino al 22 settembre con l’esposizione delle opere dei 12 finalisti del premio Michele Cea e un ampio programma di iniziative dedicate alle arti figurative, alla letteratura, alla fotografia, al teatro, alla cultura cinematografica, alla danza e alla poesia.

Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 14 settembre (ore 18.00). Vernissage-Premiazione.Presentazione dei dodici finalisti e premiazione dei vincitori del Premio Michele Cea. Presenta l’attore e critico d’arte Michele Franco. Intervengono: l’attrice Margot Sikabonyi; Emanuel Conte, Assessore al Bilancio del Comune di Milano; Francesca De Feo Assessore alla Cultura – Municipio 6; Carlo Motta ed Elios Inverno, Editoriale Giorgio Mondadori.

Domenica 15 settembre (ore 18:00). “Aiguille Creuse”, mostra fotografica sperimentale di Roberto Biavaschi, insieme al prof. Massimiliano Porro, docente dell’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” – IED di Como, e al fotografo Gabriele Lopez.

Martedì 17 Settembre (ore 19:00). “Don’t stop believe in”, spettacolo di danza in collaborazione con l’associazione Arteka.

Venerdì 20 settembre (ore 19:00). Serata letteraria.Conduce Annalisa Cantù con gli interventi di: Franco Bonera, giornalista sportivo e autore del libro Pezzi di colore. I campioni e le grandi firme degli anni Settanta nei racconti di un giornalista cresciuto con loro (Ultra Sport, 18.50 euro); lo scrittore Samuele Cornalba, autore del libro Bagai (Giulio Einaudi editore, 16,50 euro); la scrittrice Ludovica Della Bosca, autrice del romanzo Basta un pezzo di mare (Corbaccio, 16,90 euro), segnalato dalla giuria del Premio Calvino 2022; l’imprenditrice marchigiana, blogger e scrittrice Elisabetta Pieragostini e Valerio D’Erme, autore del libro Riflessi. L’importante è essere al centro dell’attenzione, o forse no (Scatole parlanti, 15 euro).

Sabato 21 settembre (ore 18:00). “Una vita nel teatro, il teatro in una vita”, di Marvi del Pozzo. Rappresentazione della Compagnia teatrale Maskere in collaborazione con l’associazione La Casa delle Artiste. Introduce la serata Diana Battaglia.

Domenica 22 settembre (ore19:00). Finissage.

Il premio Michele Cea. Giunto alla nona edizione, il Premio Michele Cea, che ha come mission quella di dare visibilità ai giovani artisti emergenti e di sostenerli economicamente, è ormai un punto di riferimento nel mondo delle arti figurative. Istituito in memoria dell’artista Michele Cea, scomparso prematuramente all’età di 27 anni, garantisce ai vincitori sostegno economico e visibilità.Il primo classificato verrà premiato con una sommadi 3.500 euro; una scultura in vetro realizzata dallo scultore Germano Caiano tratta da un’opera di Michele Cea; una mostra personale e/o collettiva; la pubblicazione sul mensile Arte (Cairo Editore) del mese di ottobre 2024. Al secondo e terzo in classifica andranno rispettivamente un premio di1.000 e 500 euro. Per tutti e tre i vincitori è prevista una segnalazione sul Catalogo di Arte Moderna 2025 (CAM 61 – Editoriale Giorgio Mondadori).

