A Pavia torna il Mercatino del Ri-Uso,

15 Settembre 2024

Dalle 10 alle 18

Allea di viale Matteotti, Pavia

Per info: Associazione Culturale l’Arca di Noé, 347 7264448

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 4 Settembre 2024 – Domenica 15 Settembre riprendono all’Allea di viale Matteotti gli appuntamenti con il mercato delle pulci pavese: archiviata la pausa estiva, torna il bric-à-brac del Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose con il suo catalogo di oggetti in cerca di una seconda vita in una nuova casa. Parola d’ordine: riduci, riusa, ricicla e recupera! Vecchi vinili, abbigliamento (vintage, di tendenza e usato), modernariato, rigatteria, articoli etnici e tribali, libri vecchi e nuovi, film in dvd, monete da collezionismo: difficile non riuscire a trovare l’oggetto del desiderio.

A partire dalle 10, l’Allea di viale Matteotti si trasformerà, come di consueto ogni terza domenica del mese, in una vetrina di oggetti, colori, idee, bancarelle: abiti, accessori, giocattoli, tante idee per la casa e tante occasioni che, dopo essere state relegate in cantina, potranno riscoprire la propria utilità altrove.

Una manifestazione di successo quella ideata dall’Associazione Culturale l’Arca di Noè e patrocinata dal Comune di Pavia: ogni appuntamento vede l’adesione di centinaia di privati cittadini pavesi e della provincia che animano ogni mese il viale alberato di via Matteotti. L’associazione, con questo progetto di economia circolare, persegue non solo finalità di cultura ambientale, attraverso un riciclo attivo di oggetti usati, ma anche di socializzazione tra le persone, consentendo la partecipazione a rotazione, previa prenotazione, dei cittadini partecipanti. Riduco, Riuso, Riciclo, Recupero: questo il mantra al quale l’associazione Arca di Noè si ispira ormai da diversi anni, perché nulla di quello che è stato prodotto, e poi acquistato, vada perduto