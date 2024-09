Accesso ai Fondi UE, un’opportunità per innovare e attrarre talenti per non profit, PMI ed enti locali

(mi-lorenteggio.com) Milano 4 settembre 2024. Prende il via ad ottobre una nuova edizione del Master in europrogettazione BEEurope, iniziativa formativa di riferimento in Italia per chi vuole diventare esperto in europrogettazione approfondendo le metodologie e le tecniche più efficaci e i Programmi UE più adatti per le organizzazioni del Terzo Settore e dell’Economia Civile. Promosso da Fondazione Triulza, BEEurope è nato in partnership con Fondazione Cariplo proprio per supportare le organizzazioni nell’internazionalizzazione, l’accesso ai fondi europei e l’attrazione di talenti. Tra i punti di forza del Master BEEurope, la partecipazione di docenti esperti e professionisti che lavorano a Bruxelles nella presentazione e valutazione di progetti UE e un programma didattico di 72 ore che prevede, oltre ad una base teorica, 28 ore di esercitazioni pratiche. Agevolazioni della BCC Caravaggio e Cremasco per favorire la partecipazione dei giovani. I posti sono limitati e il termine ultimo per la valutazione delle candidature è il 1° ottobre. Informazioni al link: https://fondazionetriulza.org/master-in-europrogettazione-beeurope-aperte-le-iscrizioni-per-ledizione-2024/

“L’internazionalizzazione e l’accesso ai fondi UE devono essere oggi una priorità strategica per le realtà del Terzo Settore che, come le piccole imprese e gli enti locali, vogliono crescere, innovare e attrarre giovani talenti. Con BEEurope cerchiamo di fornire le competenze e gli strumenti per andare in questa direzione facendo capire alle nostre organizzazioni che la Commissione Europea riconosce il valore e l’importanza dell’economia sociale. Negli ultimi anni infatti la Commissione ha semplificato l’accesso ai propri bandi di finanziamento proprio per stimolare la partecipazione del Terzo Settore e aumentare l’impatto. Ma servono professionisti ed esperti che sfruttino tutte le opportunità europee”, afferma Massimo Minelli Presidente di Fondazione Triulza.

La nuova edizione del Master BEEurope si svolgerà dal 14 ottobre al 29 novembre 2024 ed è organizzata in collaborazione con Consorzio Nazionale CGM, una delle principali reti di cooperative sociali in Italia con comprovata esperienza nella progettazione europea, DIESIS Network, rete europea con sede a Bruxelles specializzata nel sostegno allo sviluppo dell’economia sociale e delle imprese sociali, e CSVNet Lombardia, la rete dei Centri di servizio per il volontariato, nell’ambito del progetto Catch MIND.

L’obiettivo dei promotori del Master è duplice: supportare le cooperative, le imprese sociali, le realtà del terzo settore e gli enti locali nell’accedere alle risorse economiche e alle reti europee e valorizzare i giovani laureati con nuove competenze professionali. La BCC Caravaggio e Cremasco ha stanziato un plafond per offrire ai giovani soci della banca un significativo contributo (fino al 90% della quota di iscrizione) per partecipare al Master BEEurope. “La nostra BCC – spiega il Presidente Giorgio Merigo – vuole confermare la sua vicinanza e attenzione alle nuove generazioni anche attraverso questo Master che consentirà loro di trovare sbocchi professionali nell’ambito della consulenza e dell’autoimprenditorialità o all’interno di realtà del Terzo Settore e dell’Economia Civile”.

Nella settimana di esercitazioni saranno affrontate le tecniche di ideazione, di scrittura e di rendicontazione attraverso esercitazioni dirette sui programmi UE che saranno presentati durante il corso, ritenuti dai promotori e dagli esperti i più adatti per le realtà del Terzo Settore e dell’Economia Civile: Erasmus+, Europa Creativa, CERV e Life.

“Erasmus+ finanzia la formazione per la crescita degli operatori, il coinvolgimento dei giovani e dei beneficiari vulnerabili e la sensibilizzazione verso i temi delle organizzazioni; promuove le partnership internazionali per ideare nuovi approcci ai servizi – sottolinea Alessia Sebillo, Direttore di Diesis Network con sede a Bruxelles e docente del Master – Erasmus+ non richiede un cofinanziamento e continua ad avvicinarsi alle organizzazioni, semplificando il programma finanziario e creando lo strumento delle small partnership, ma per accedere alle risorse con successo bisogna conoscere lo strumento, le sue priorità e l’inquadramento politico europeo”, aggiunge.

“Europa Creativa è di fatto adatto e supportare e valorizzare le realtà del Terzo Settore e dell’Economia Civile, anche di piccole dimensioni, perché dal 2014 è diventato uno strumento di inclusione sociale e di promozione delle tematiche sociali anche attraverso strumenti culturali”, spiega Andrea Pignatti, presidente e fondatore di InEuropa, realtà attiva da vent’anni nella progettazione e nei network europei in ambito culturale e sociale.

“CERV, programma europeo focalizzato su diritti, cittadinanza e valori, è molto adatto al Terzo Settore per finanziare corsi di formazione, attività di capacity building, mutual learning, ricerca, iniziative di sensibilizzazione, campagne mediatiche e scambio di buone pratiche che possono anche sfociare in servizi”, spiega Federico Camporesi, coordinatore della rete di formazione e progettazione europea ARFIE con sede a Bruxelles.

“Il Programma Life è l’unico strumento finanziario dell’UE dedicato esclusivamente all’ambiente e all’azione per il clima. Bruxelles ha raddoppiato i fondi e semplificato la partecipazione. La svolta importante è stata rendere protagoniste le cooperative, le associazioni e le imprese, e non più gli enti pubblici. Life è uno strumento molto utile perché permette di realizzare in larga scala qualcosa su cui è già stata fatta ricerca, sperimentazione e ha funzionato in piccola scala”, sottolinea Costantino Raspi, Senior project manager ed esperto in europrogettazione a CO&SO.

POSTI LIMITATI. VALUTAZIONE ULTIMA DELLE CANDIDATURE 1 OTTOBRE.

Gli interessati – enti e operatori del terzo settore, cooperative, imprese sociali, professionisti, neolaureati, organizzazioni ed enti locali– possono sottoporre la propria candidatura inviando il CV a segreteria@fondazionetriulza.org e saranno contattati per un colloquio conoscitivo.

Tutte le informazioni e il programma didattico al link: https://fondazionetriulza.org/master-in-europrogettazione-beeurope-aperte-le-iscrizioni-per-ledizione-2024/

Redazione