Anlaids Lombardia. Più di 1.000 baci scambiati tra i partecipanti di ARIM KISS&RUN al Parco Sempione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2024 – La corsa benefica ARIM KISS&RUN è parte della collaborazione con APE Milano e Croce Rossa Milano che, in tre estati, ha permesso di realizzare gratuitamente circa 1.500 test HIV e HCV ad altrettanti giovani che partecipano alle serate al Parco Sempione.



“L’obbiettivo ZERO NUOVI CONTAGI HIV è possibile ma l’impegno deve essere di tutti per questo la collaborazione con APE Milano è davvero preziosa per Anlaids Lombardia perché ci permette di raggiungere moltissimi giovani. In questi tre anni, ogni martedì sera e a settembre con ARIM, abbiamo raggiunto un numero davvero straordinario di ragazze e ragazzi e siamo felici di vedere crescere la cultura della prevenzione e la consapevolezza sulle infezioni sessualmente trasmissibili. Quest’anno, in particolare, durante ARIM KISS&RUN: più di 20 squadre, più di 1.000 i baci scambiati per il passaggio del testimone, tanta prevenzione, molta informazione.”

Alessandra Bandera, presidente del Comitato Organizzatore ARIM

Andrea Gori, presidente di Anlaids Lombardia ETS

ARIM con la formula KISS&RUN sconfigge il pregiudizio perché il bacio è uno simbolo importante per la lotta all’HIV: negli anni Novanta è stato il primo strumento utilizzato per sconfiggere le paure sull’infezione che non può essere trasmessa attraverso la saliva.

ARIM è una festa, è un incontro per informare i giovani, per diffondere la cultura della prevenzione, una raccolta fondi per combattere HIV e le nuove infezioni sessualmente trasmissibili.

ARIM, grazie ai partner, è anche una raccolta fondi per sostenere i progetti di Anlaids Lombardia che da oltre trent’anni si dedica a promuovere la cultura della prevenzione e l’educazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili (IST), oltre a sostenere persone con fragilità e supportare la ricerca scientifica.

ARIM si svolge nell’ambito di APE Milano, gli incontri del martedì sera a cui partecipano – per ogni appuntamento – circa duemila giovani ed è realizzato con il supporto dei Volontari di Anlaids Lombardia.



Con il contributo non condizionante di Gilead Sciences.

Grazie a una donazione di ViiV Healthcare.

Grazie a Lauretana, Caleffi Hydronic Solution, Milano Gas, Mym, Anthill57.

In collaborazione con Croce Rossa Milano, Monza Marathon Team, Bullone, Italy Bares, ESN Milano Unita, Leo Club Italia Distretto 108 Ib4, Dexter.