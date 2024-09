Bareggio. NUOVO MEDICO DI BASE IN ARRIVO

La Giunta comunale ha messo a disposizione i locali di via San Sebastiano

Il sindaco Colombo: “Facciamo quanto è nelle nostre possibilità per agevolare i cittadini”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 4 settembre 2024. Il Comune mette a disposizione i locali comunali di via San Sebastiano per ospitare un medico di base. Stasera la Giunta ha approvato la delibera che autorizza ASST Ovest Milanese a utilizzare la struttura per un Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) da aprire entro settembre per far fronte al pensionamento di un medico di medicina generale che opera sul territorio comunale. I locali vengono concessi per un massimo di tre mezze giornate alla settimana per tre ore al giorno con una tariffa agevolata in virtù dell’interesse pubblico dell’utilizzo.

“Una volta ricevuta la richiesta di ASST ci siamo subito organizzati per dare una risposta positiva – dichiara il sindaco Linda Colombo -. Siamo infatti consapevoli della carenza di medici di base e delle difficoltà che hanno tanti cittadini a trovarne uno sul territorio, pertanto riteniamo utile fare quanto è nelle nostre possibilità per agevolare l’arrivo a Bareggio di un nuovo professionista”.