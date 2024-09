Centrale District. Sicurezza a Milano: gli alberghi organizzano un corso di autodifesa istintiva per le donne

Realizzato da Centrale District e dal Comitato di Zona 2 per le donne che abitano, lavorano e frequentano il distretto situato tra Stazione Centrale e Piazza della Repubblica: sessione dedicata a mamme e figlie a pochi giorni dall’inizio della scuola

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2024 – Si chiama Wilding ed è un sistema completo di autodifesa personale basata su istinto, psicologia e previsione: niente forza, niente mosse da imparare a memoria. La tecnica, ideata e messa a punto da Mario Furlan, life coach e noto fondatore dell’associazione di volontariato di strada “City Angels”, è considerata un ottimale strumento di difesa personale per le donne. E proprio loro saranno le protagoniste assolute del corso di autodifesa che si svolgerà sabato 7 settembre, dalle 10 alle 13, sulla terrazza Organics SkyGarden dell’Hyatt Centric Milan Centrale (via Pirelli, 20). Saranno tre ore di corso gratuito, offerte da Centrale District, organizzazione che raggruppa i più noti alberghi ed esercizi commerciali della zona della Stazione Centrale e di piazza e dal Comitato di Zona 2.

La lezione sarà tenuta dall’ideatore del Wilding Mario Furlan e offrirà la possibilità di approfondire una serie di esercizi mentali e fisici volti a risvegliare l’istinto e le capacità nascoste di ogni partecipante.

“Il Wilding non è nato in palestra ma sulla strada, ed è frutto dell’esperienza trentennale con i City Angels – spiega Furlan – Il Wilding mette insieme il meglio dalle arti marziali e dalle varie scuole di autodifesa ed è basato sull’istinto, sulla semplicità, su principi anziché tecniche: perché le tecniche si dimenticano, mentre i principi restano. Il Wilding aiuta anche ad acquisire sicurezza e a rafforzare l’autostima.”

“Siamo felici di offrire alle donne un primo approccio con una disciplina che è utile sia per l’autodifesa che per il rafforzamento dell’autostima, quindi valida nella vita quotidiana. E non solo nelle situazioni, speriamo rare, di difficoltà o minaccia”, commenta Andrea Pallavicini, General Manager dell’Hyatt Centrict Milan Centrale, che ha offerto una location inedita per questa esperienza tutta al femminile.

Camilla Doni, vice presidente di Centrale District, commenta: “Milano è una città magnifica ma proprio adesso, all’inizio del nuovo anno scolastico, ci piaceva proporre alle mamme, alle figlie, alle lavoratrici e alle cittadine milanesi, un approccio diverso: la nostra zona è bellissima, un crocevia di emozioni e di esperienze, ma spesso dobbiamo difenderci da sguardi o da situazioni non sempre adeguate. Ed ecco che Centrale District fa sentire la sua voce come associazione pensata da noi albergatori e dai commercianti proprio per far vivere la nostra zona in modo sia inclusivo che attento. Ci piace pensare che la nostra zona sia la porta di ingresso della città di Milano; per questo vogliamo esserne le custodi, ma anche avere la consapevolezza che possiamo difenderci da sguardi o atteggiamenti sospetti.”

Al termine della mattinata, aperitivo in rosa per scambiarsi idee e condividere esperienze offerto da Centrale District.

Accesso gratuito fino a esaurimento posti.

Per iscriversi:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-a-scuola-di-wilding 946467207897?aff=oddtdtcreator

Ingresso consentito alle minorenni solo se accompagnate.

Redazione