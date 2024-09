Dopo il grave incidente a Cesano Boscone, un incidente a Buccinasco e uno a Trezzano

(mi-lorenteggio.com) Trezzano / Buccinasco, 4 settembre 2024 – Dopo il grave incidente avenuto intorno alle ore 17.00, a Cesano Boscone lungo la Nuova Vigevanese, dove una donna di 53 anni è stata elitrasportata all’ospedale Niguarda in codice rosso, quasi contemporaneamente a Buccinasco e a Trezzano sul Naviglio si sono verificati due incidenti tra un’auto e una moto.

A Buccinasco, intorno alle 17.45, in via Lomellina, all’altezza del civico 27, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Il motociclista, un uomo di 56 anni è stato trasportato in ambulanza in codice giallo in ospedale.

Sempre alle 17.45, a Trezzano sul Naviglio, in via Ugo La Malfa, in un incidente tra uno scooter e una moto, un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

(in foto l’elisoccorso intervenuto a Cesano)

V. A.

