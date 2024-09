FESTIVALETTERATURA. ASSESSORE BEDUSCHI: AL VIA KERMESSE CON MANTOVA CENTRO CULTURALE D’ITALIA

ASSESSORE CARUSO: EVENTO PIÙ LONGEVO D’ITALIA CHE NOI SOSTENIAMO

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 04 settembre 2024 – L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha partecipato, su delega del presidente Attilio Fontana, alla cerimonia di apertura del Festivaletteratura 2024, in programma a Mantova fino all’8 settembre.

“Festivaletteratura – dichiara l’assessore Beduschi – è un momento di riflessione e confronto, dove la cultura riesce a fiorire ed esprimersi nel migliore dei modi in un contesto unico come quello mantovano. Regione Lombardia è orgogliosa di partecipare a questo evento e di sostenere iniziative che promuovano la qualità degli autori che vengono ospitati”.

Dal 1997 Festivaletteratura organizza cinque giorni di incontri con i massimi esponenti della cultura nazionale ed internazionale. Poeti, musicisti, artisti e intellettuali di ogni tipo trovano in questo ambito una vetrina e uno spazio di libertà per farsi conoscere confrontandosi su argomenti di estrema attualità. Quest’anno saranno oltre 300 gli eventi organizzati tra le vie di Mantova.

“Un particolare ringraziamento – sottolinea l’assessore Beduschi – va ai tanti giovanissimi volontari che in questi giorni mettono a disposizione il loro tempo e la loro buona volontà per l’ottima riuscita del festival. Senza di loro probabilmente nulla di tutto questo sarebbe possibile, complimenti quindi per lo straordinario lavoro e per le ottime capacità dimostrate dal comitato organizzatore che ogni anno riesce a rinnovare questo straordinario evento”, .

“Il Festivaletteratura di Mantova, la kermesse letteraria più longeva d’Italia, si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi e rilevanti, non solo in Lombardia, ma in tutto il Paese. Come Regione – aggiunge l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso -, siamo fieri di sostenere questo evento straordinario, che celebra l’amore per i libri e apre un dialogo trasversale con altre discipline e forme d’arte. Ancora una volta, Mantova diventa il cuore pulsante della cultura e non possiamo che essere entusiasti nel vedere le sue piazze e strade animate da lettori, scrittori e appassionati”.