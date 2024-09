FOTO. Incidente tra due auto lungo la Nuova Vigevanese, una ferita in gravi condizioni

ATTERRATO L’ELISOCCORSO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 settembre 2024 – Intorno alle ore 17.00 di oggi, all’incrocio della Nuova Vigevanese al Q.re Tessera, due auto si sono violentemente scontrate. Una delle due vetture è finita sull’aiuola spartitraffico, l’altra contro il marciapiede, nel lato opposto.

Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Locale Stazione e la Polizia Locale, mentre da Milano è atterrato l’elisoccorso, nel parcheggio della vicina Esselunga.

Per permettere le operazioni di soccorso, le forze dell’ordine hanno chiuso la viabilità in parte dell’incrocio, causando lunghe code da e per Milano, mentre i sanitari del 118 e il medico dell’elisoccorso prestava le prime cure a una donna di 53 anni, che è stata trasportata in codice rosso al Niguarda.