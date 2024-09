LA MYTHOS SCALDA I PEDALI. BIG PRONTI AL VIA IN PRIMIERO

(mi-lorenteggio.com) Trento, 4 settembre 2024 – L’appuntamento con la Mythos Primiero Dolomiti è ormai davvero vicino: sabato 7 settembre si pedala in Valle di Primiero lungo i tracciati Marathon (82,1 km), Classic (56,3 km) e Short (43 km) con partenza e arrivo a Fiera di Primiero, per un viaggio sulle ruote artigliate in grado di coinvolgere amatori e pro.

I grandi protagonisti della MTB nazionale sono attesi allo start delle 8.30 e i nomi in lista partenti che si lanceranno alla volta dei 3400 metri di dislivello della gara Marathon promettono spettacolo. Nella sfida al maschile i riflettori saranno immancabilmente puntati su Fabian Rabensteiner (Wilier Vittoria Factory Team) e Juri Ragnoli (FM Bike Factory Team): il primo è l’altoatesino in maglia tricolore in qualità di campione italiano MTB Marathon in carica e fresco fresco di bronzo europeo, il secondo è il bresciano che la stessa maglia verde-bianco-rossa l’ha già vestita in tre occasioni, ed entrambi i pluri vincenti bikers punteranno al loro primo successo in carriera alla “Mythos”. Nella sfida per l’ambita corsa nell’incantevole Valle di Primiero si inseriranno, fra gli altri, anche i portacolori del CS Carabinieri Daniele Braidot, fratello gemello dell’olimpico Luca, e il campione italiano di ciclocross reduce dal Mondiale MTB e figlio d’arte Filippo Fontana, oltre ai due della Metallurgica Veneta MTB Pro Team Nicola Taffarel e Jacopo Billi, con quest’ultimo che guida momentaneamente la classifica generale del Marathon Tour, il circuito federale che spetta alla Mythos Primiero Dolomiti concludere. Ad inseguire Billi in classifica e lungo lo spettacolare percorso della “Mythos” ci saranno i bikers della Scott Sumin Mattia Penna e Giorgio Rusca oltre al vincitore dell’edizione 2023 dell’FCI Tour Dario Cherchi (Soudal Leecougan), con la manifestazione primierotta che farà calare il sipario anche sul Prestigio e sul circuito Easy Cup della stagione 2024. In gara anche il valido comasco Samuele Porro (Wilier Vittoria Factory Team) e il cuneese trapiantato in Trentino Pietro Dutto (Mentecorpo Cicli Drigani) con il bresciano Davide Foccoli, il parmense Lorenzo Allodi e il trentino Andrea Righettini (Olympia Factory Team) in buona compagnia di Domenico Valerio (Ellegi Squadra Corse), Gioele De Cosmo e Andrea Siffredi (Scott Racing Team), e dei valtellinesi Lorenzo e Nicolas Samparisi (KTM Alchemist Powered Brenta Brakes). Dall’estero, attenzione al colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo (Berria Polimedical), abile interprete delle gare Marathon, e all’austriaco Daniel Geismayr (Wilier Vittoria Factory Team) già argento e bronzo mondiale nella specialità, oltre allo svizzero Andrin Beeli (Scott Racing Team).

Da Forcella Col dei Cistri, Prati di Col e San Martino di Castrozza e ancora dalla salita della Tognola e dallo scenografico Lago di Calaita transiterà anche la gara femminile, dove sono pronte a darsi battaglia le migliori interpreti della mountain bike sulle lunghe distanze. Nelle tinte tricolori prenderà il via l’atleta, bronzo europeo al recente campionato continentale, Claudia Peretti (Olympia Factory Team) che se la vedrà con la plurititolata italiana, europea e mondiale del Winter e Cross Triathlon Sandra Mairhofer (Soudal Leecougan) e la collega nel multidisciplina Matilde Bolzan (GS Winnerbike). Da Belluno, con Bolzan raggiungerà il territorio al cospetto delle Pale di San Martino di Castrozza anche la promettente bellunese Giada Specia (Wilier Vittoria Factory Team), mentre la veronese Chiara Burato (Mentecorpo Cicli Drigani) andrà a caccia della vittoria dopo i due secondi posti conquistati in altrettante edizioni. Attenzione anche alla giovane vicentina Maria Zarantonello (Metallurgica Veneta MTB), alla cuneese Costanza Fasolis (Mentecorpo Cicli Drigani) e alla trentina d’adozione Debora Piana (Team Cingolani).

I giochi per la Mythos Primiero Dolomiti sono più che mai aperti e per sapere chi si aggiudicherà la nuova edizione non resta che aspettare sabato. In attesa del grande appuntamento, continuano le iniziative del “Mythos Week Festival” allestite dal comitato organizzatore Pedali di Marca: giovedì 5 settembre saranno svelati i vincitori del concorso artistico per la creazione di Logo e Mascotte del Campionato del Mondo 2026 che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo Scolastico del Primiero, mentre sabato 6 si esibiranno al parco Vallombrosa i “Velvet Dress”, nota tribute band degli U2. Sabato 7 per celebrare il successo della Mythos saranno invece i “Liveplay” ad esibirsi con un concerto-tributo ai Coldplay.

Redazione