(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2024 – Questa sera, intorno alle ore 21.20, all’incrocio tra via Bisceglie e via Basilea, due auto si sono violentemente scontrate e una si è girata su se stessa, dopo esser stata colpita dall’altra vettura. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono giunte due ambulanze e un’automedica per soccorrere tre persone: un ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale, un altro in codice verde.

Redazione