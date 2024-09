A CITYLIFE SHOPPING DISTRICT PRESENTATA IN CONFERENZA STAMPA LA NIGHT RUN MONZINO: UN EVENTO ALL’INSEGNA DEL BENESSERE, DELLA PREVENZIONE E DELLO SPORT PER TUTTI

ubito dopo è stato presentato il naming partner dell’evento, il Centro Cardiologico Monzino, ed è stato invitato sul palco il Direttore Scientifico, Prof. Giulio Pompilio, che ha sottolineato l’importanza dell’attività fisica come forma di prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari. “Per noi la Monzino Run è una tradizione, esiste già da tanti anni: ha sempre avuto il favore della cittadinanza e di chi lavora al Monzino, per cui ne siamo fieri. Quest’anno ci siamo affidati a CityLife perché è un’eccellenza milanese, come crediamo di essere anche noi, per cui credo che le due cose si sposino alla perfezione” ha spiegato Pompilio, aggiungendo che l’idea della Night Run Monzino è quella di promuovere l’attività fisica: correre o camminare fa bene in qualunque caso. “Il messaggio che vogliamo veicolare è che l’attività fisica è un mezzo importantissimo di prevenzione, per chi ha a cuore la salute e anche come forma di prevenzione secondaria per chi ha già avuto problemi cardiaci e si vuole tenere in forma. L’attività fisica è un farmaco che ha la stessa efficacia di tanti altri farmaci, non ha controindicazioni e ha più di un bersaglio: pressione, colesterolo, glicemia: a me piace chiamarla “poli-pillola”, perché agisce su più fronti e fa sempre bene.”

La location che ospiterà l’evento, il parco di CityLife, è stata presentata dall’Amministratore Delegato di SmartCityLife Roberto Russo. “SmartCityLife è una società che gestisce tutte le aree pubbliche di questo grande parco, che permette a tutti di fare sport in libertà e con grande facilità. La Night Run Monzino incarna perfettamente il nostro spirito: un evento non competitivo, aperto a tutti e che promuove il benessere” ha spiegato, aggiungendo che la società cerca di sostenere tutti gli sport: la corsa passerà infatti a fianco del nuovo campo da pickleball, uno sport di racchetta non tecnico e molto divertente che la città di Milano è stata una delle prime a promuovere. Roberto Russo ha concluso il suo intervento illustrando l’app di SmartCityLife: “L’app di SmartCityLife è totalmente gratuita e a servizio di tutti gli utenti che vogliono vivere il quartiere in maniera smart e conoscere tutti i servizi presenti, come prenotazione dei campi da tennis, paddle e pickleball. Inoltre è di sostegno alla sicurezza dei suoi utenti, perché prevede un tasto per chiamare immediatamente i soccorsi nel momento del bisogno”

Successivamente è stato presentato il programma della giornata da parte dell’organizzatore dell’evento, Massimo Mapelli. La giornata partirà già dalle 14.00 sia nel village, con stand, attività e servizi gratuiti per tutti i partecipanti, sia dal palco centrale, con workshop ed esibizioni di varie realtà del territorio. Il pre gara sarà gestito dal Centro Cardiologico Monzino, con un breve riscaldamento guidato dal breaker Paolo Marcandelli (ex paziente del Monzino) presentato da Nicoletta Deponti di RTL 102.5; a seguire una coreografia in start line darà il via alla corsa. “L’idea è creare, nel pomeriggio del sabato, un programma di attività sportive accessibili a tutti che si sposino con la filosofia del Centro Cardiologico Monzino. Grazie a CityLife Shopping District stiamo inoltre definendo dei menù speciali con i ristoranti del Mall, così che la gente possa mangiare dopo la corsa a un prezzo convenzionato” ha spiegato, aggiungendo che ad oggi il numero di iscritti è di 850 online, ma si punta ai 1500. Da martedì sarà possibile iscriversi ex novo nel Mall, o ritirare il pacco gara per coloro che si sono iscritti online nell’adidas Store di Piazza Tre Torri Bassa. “Il percorso è da 4,5km, al 95% pedonale; si adatta a tutti, poiché ognuno può decidere se fermarsi dopo un giro o se farne due. La gara parte in Piazza Tre Torri e arriva davanti agli stand Monzino. Il percorso toccherà quasi tutte le installazioni del parco di CityLife e prevederà anche una sezione all’interno della galleria dello Shopping District, al Piano 0.” L’organizzatore ha inoltre ringraziato BMW, partner ufficiale dell’evento, che fornirà una moto elettrica come apripista.

La Night Run Monzino si conferma così un appuntamento imperdibile a CityLife, che unisce sport, salute e divertimento in un’unica serata all’insegna del benessere e della prevenzione.