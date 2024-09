Arriva “Music is Magic in Milan”: AllegroModerato e The Music Man Project insieme sul palco per la prima volta

Special guest dell’evento il cantante Elio

I due gruppi di musicisti con disabilità e fragilità suoneranno insieme al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il 15 settembre per un concerto unico e imperdibile. Presentatori della serata gli attori e comici Gianluca Fubelli in arte “Scintilla” e Stefano Vogogna

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2024 – Si stanno per accendere i riflettori al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano: domenica 15 settembre alle ore 17.30 AllegroModerato e The Music Man Project , due progetti che da anni sviluppano percorsi di formazione musicale per ragazzi e adulti con disabilità in Italia e nel Regno Unito, daranno vita a Music is Magic in Milan, un grande spettacolo dal profondo valore musicale e sociale patrocinato dal Comune di Milano. Special guest dell’evento sarà il cantante Elio.

AllegroModerato, cooperativa sociale milanese, e l’inglese The Music Man Project si incontreranno per la prima volta in Italia, spinte da una missione comune che da anni le vede promuovere un instancabile lavoro di formazione musicale, organizzando nelle proprie sedi corsi e percorsi per avvicinare persone con disabilità fisiche e psichiche alla musica e alle performance dal vivo.

Sia AllegroModerato sia The Music Man Project portano avanti un’incessante attività concertistica che negli anni gli ha permesso di

esibirsi, nel caso della cooperativa milanese, con musicisti del calibro di Stefano Bollani, Eugenio Finardi e Franco Mussida fondatore della PFM e su molti palchi italiani e internazionali. The Music Man Project, dal canto suo, ha suonato nella prestigiosa cornice della Royal Albert Hall e ha lanciato a fine 2022 un singolo di successo “Music is Magic” che ha raggiunto la top 10 della classifica iTunes britannica.

Il concerto del 15 settembre avrà un ospite d’eccezione. Impegnato da anni nel mondo della disabilità e promotore attivo di inclusione, Elio sarà la guest star dell’evento “Music is Magic in Milan”.

L’evento vedrà anche due presentatori d’eccezione, i due attori e comici Gianluca Fubelli in arte “Scintilla” e Stefano Vogogna che hanno spostato l’iniziativa con entusiasmo.

I biglietti sono già in vendita su TicketOne al costo di 18 euro (inclusi i diritti di prevendita) e ridotto di 15 euro (per under 12 e over 65). Il ricavato dell’evento sarà devoluto alle due realtà per continuare a finanziare attività e progetti musicali supportando così i sogni di centinaia di ragazzi che trovano nella musica una forma di comunicazione e di rapporto con gli altri.

L’evento è patrocinato dal Comune di Milano e, in particolare modo, l’Assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolé, ha sposato fin da subito l’iniziativa: “Il progetto che da anni porta avanti AllegroModerato ha un’importante valenza non solo pedagogica per i ragazzi e le ragazze coinvolti, ma è anche una concreta testimonianza dell’impatto sociale sul territorio che può avere una realtà che fa dell’inclusione la sua missione. Iniziative come queste hanno un profondo significato sociale, perché contribuiscono al superamento dello stigma e dei pregiudizi e affermano, ancora una volta, che Milano, le sue istituzioni e il suo tessuto sociale non lasciano indietro nessuno”.

Luca Baldan, Vicepresidente di AllegroModerato ha commentato: “Con 13 anni di attività alle spalle, o meglio sui palcoscenici, siamo profondamente orgogliosi di calcare quello del Teatro Lirico di Milano, uno dei simboli dello spettacolo milanese insieme agli amici inglesi di The Music Man Project. Il lavoro dietro le quinte è tanto, ma siamo emozionati e pronti a raccontare, attraverso le note, le storie delle due realtà fatte di passione, studio e di ragazzi meravigliosi che trovano nella musica un amplificatore delle loro voci non sempre ascoltate da tutti”.

