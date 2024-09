BAREGGIO – DIRITTO ALLO STUDIO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ IN COMMISSIONE

Confermati tutti i progetti proposti dalla scuola e dal Comune

L’assessore Capuano: “Grande sinergia con Dirigente e docenti”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 5 settembre 2024. Mette tutti d’accordo il Piano per il Diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2024-25. Martedì sera si è tenuta la Commissione Istruzione e tutti i componenti presenti, anche i rappresentanti delle forze politiche di opposizione, hanno espresso parere favorevole.

“L’Amministrazione comunale – spiega l’assessore all’Istruzione Franco Capuano – interviene sia mediante il finanziamento di progetti proposti in autonomia dalle scuole, sia mediante larealizzazione di interventi promossi direttamente dal Comune, sulla base di specifici accordi con l’Istituzione scolastica. Il Piano comprende gli interventi in materia di istruzione, inclusione scolastica e sociale dei soggetti svantaggiati in situazioni di marginalità, e politiche educative. È stato predisposto sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, in sinergia con il Dirigente Scolastico, i docenti, la Commissione Istruzione e i rappresentanti dei genitori delle singole scuole del territorio, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia dell’istituzione scolastica, con spirito di reciproca collaborazione”.

In particolare, i progetti proposti dall’Amministrazione comunale riguardano l’educazione

ambientale, l’educazione alimentare, l’educazione stradale e la violenza sulle donne.

“Con un rilevante impegno economico, siamo riusciti a confermare i progetti e tutti i servizi degli anni scorsi – prosegue l’assessore Capuano -. Voglio soffermarmi, in particolare, sul trasporto scolastico, per il quale abbiamo predisposto una gara per l’affidamento quinquennale, con una spesa superiore agli 800.000 euro. Tanti Comuni del territorio, visti i costi elevati, hanno scelto di eliminare il servizio. La nostra volontà, invece, come abbiamo sempre detto, era ed è quella di mantenere il trasporto scolastico, essenziale per tante famiglie di Bareggio che ci hanno chiesto di confermarlo”.

Sempre in tema di servizi, continua anche la proficua collaborazione instaurata con Sodexo, che dallo scorso anno scolastico gestisce il servizio di refezione scolastica valorizzandolo con progetti che mirano alla diffusione della cultura di una sana alimentazione, come la frutta a metà mattina e la colazione a scuola, o alla sensibilizzazione contro gli sprechi del cibo, come la borsetta per portare a casa pane e frutta non consumati.

“E’ un ottimo piano in cui sono stati accolti tutti i progetti presentati dalla scuola e dal Comune – aggiunge Piermario Cavallotti, presidente della Commissione Istruzione – Sono soddisfatto perché è il risultato di una grande sinergia e unità d’intenti tra Dirigente Scolastico, docenti e commissari.

Tutti abbiamo come punto di arrivo il bene dei ragazzi e si lavora sempre per trovare la quadra in questa direzione. Anche quest’anno, come già l’anno scorso, il confronto è stato positivo e ha portato a un voto all’unanimità. Sottolineo anche l’importanza di avere confermato il servizio di trasporto”.

“Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato al Piano Diritto allo Studio 2024-2025, il personale dell’Ufficio Servizi Scolastici, i componenti della Commissione Istruzione – conclude il sindaco Linda Colombo – e auguriamo a tutti un buon inizio di anno scolastico”.