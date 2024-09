Buon test contro Rana Verona per Allianz Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2024.Un buon test per Allianz Milano, il secondo del precampionato meneghino al Pala Agsm Aim contro la Rana Verona davanti anche a un discreto pubblico di appassionati. Risultato ribaltato rispetto al primo allenamento congiunto contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, finisce 3-1 per la squadra di coach Stoychev dopo un paio d’ore di buon gioco. Tante le note positive per Allianz Milano ad iniziare dal rientro in campo dal primo pallone per capitan Matteo Piano al centro.

Piazza, ancora privo dei suoi due opposti di ruolo (Reggers e Barotto) è partito con Louati in diagonale con Porro, Gardini e Otsuka laterali, Piano e Schnitzer centrali con Catania libero. Nel ruolo di “fuorimano-ricevitore” ha poi giocato un set Gardini, uno Kaziyski e uno Otsuka in diagonale a Zonta, nel quarto e ultimo parziale. Primo e secondo set per Verona (il secondo ai vantaggi) poi Allianz e infine ancora Rana.

Per la squadra del presidente Lucio Fusaro, quattro giocatori in doppia cifra, con un importante 63% in attacco della medaglia d’oro di Parigi, Yacine Louati, autore di 20 punti e top scorer del match, seguito da Matey Kaziyski e Davide Gardini, entrambi con 16 palloni messi a terra e rispettivamente il 46% e 52% di attacco punto, 11 punti per Otsuka (47%). Buoni i dati anche della ricezione, con il 54% di positività e i muri, 6 contro i 9 di Verona. Sette punti sono arrivati direttamente dal servizio milanese (3 ace di KK e 2 di Porro) con 20 errori complessivi, contro i 6 ace e i soli 10 errori scaligeri.

Il prossimo test match è previsto mercoledì prossimo, 11 settembre alla Powervolley Academy di Milano contro Modena.

Il tabellino

Rana Verona-Allianz Milano 3-1 (25-21; 26-24; 20-25; 25-20)

VERONA: Abaev 2, Jensen 16, Chevalier 12, Sani 18, Vitelli 8, Cortesia 5, D’Amico (L), Spirito 2, Dzavoronok, Keita, Zingel 1, Zanotti. All. Stoytchev

MILANO: Porro 2, Kaziyski 16, Gardini 16, Louati 20, Schnitzer 3, Caneschi 4, Catania (L), Zonta, Otsuka 11, Piano 1, Staforini (L). All. Piazza

Foto: Credit VeronaVolley/Benvenuti