Ceriano – BANDO PER 10 BORSE DI STUDIO- FONDAZIONE BRACCO

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 5 settembre 2024 – Il progetto Diventerò è un’iniziativa pluriennale di fondazione Bracco per accompagnare i giovani di talento nel loro iter formativo e professionale, promuovendo percorsi innovativi di consolidamento

del legame tra il mondo accademico e quello del lavoro.

Tutti i vincitori delle borse di studio entreranno a far parte di una comunità di “alumni”, un network di eccellenze utile

a mantenere contatti e relazioni che durino nel tempo.

Nel contesto dell’impegno a promuovere l’etica della responsabilità,

la dedizione nella ricerca e nell’innovazione, l’attenzione

verso la persona, la tradizione nella formazione, nonché lo stretto legame

tra le comunità, l’azienda e il territorio, la Fondazione Bracco,

in collaborazione con Bracco Imaging s.p.a. e le Amministrazioni Comunali

di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate

e Solaro bandisce un concorso per 10 borse di studio di cui:

6 borse di studio riservate agli studenti del primo triennio o del ciclo unico

nei primi 3 anni (3 per le discipline umanistiche e 3 per le discipline

scientifiche) per un importo di € 3.000 ciascuna al lordo delle ritenute fiscali

di legge;

4 borse di studio riservate agli studenti del secondo biennio o del ciclo unico

al 4° o 5° anno dei Corsi di Laurea di indirizzo sia umanistico che scientifico

con preferenza per le materie scientifiche, per un importo di € 4.000

ciascuna al lordo delle ritenute fiscali di legge;

Le domande di ammissione, corredate dei documenti citati nel bando,

devono essere protocollate e presentate entro e non oltre

il 30 settembre 2024.

Redazione