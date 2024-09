Cesano Boscone. Festa patronale 2024: il coraggio di educare

Le farfalle colorate al posto delle luminarie faranno da cornice agli eventi che prenderanno il via il 6 settembre e termineranno domenica 22 alle 23.30 con i tradizionali fuochi d’artificio. Apre la kermesse una serata in ricordo di Luciano Piana nel teatro a lui dedicato in via Turati. Tra gli appuntamenti clou, la presentazione dell’ultimo libro di e con Carlo Cottarelli e la mostra sul giudice Rosario Livatino. Musica, teatro, spettacoli e tanto divertimento senza sosta in diversi luoghi della città

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 settembre 2024 – Un batter d’ali. Ali colorate, di farfalle capaci di posarsi silenziose ovunque, per far “Parlare con il cuore”. «Un modo – evidenzia il sindaco Marco Pozza – per razionalizzare le emozioni, dando loro un valore misurabile, tangibile, concreto».

Prende il via venerdì 6 settembre l’edizione 2024 della Festa patronale di Cesano Boscone sostenuta dall’Amministrazione comunale. “Parlare con il cuore – il coraggio di educare” è il titolo scelto quest’anno dagli organizzatori.

«L’educazione – dice il primo cittadino – è soprattutto un atto d’amore e di giustizia. È il mezzo attraverso cui possiamo costruire una società dove ogni individuo, indipendentemente dalla sua origine, ha le stesse opportunità di successo. Un’educazione insegnata in scuole dove tutti i bambini possano sedere negli stessi banchi, imparare e crescere insieme. Un luogo dove le differenze diventano ricchezza e non ostacolo».

Il programma prende il via venerdì 6 settembre alle 21.30 al Teatro Piana di via Turati 6. Qui, la Compagnia teatrale i Rabdomanti propone una serata di letture, testimonianze e poesie in ricordo di Luciano Piana aquarant’anni dalla sua scomparsa. Piana, fin dalla nascita del quartiere Tessera, è stato animatore di molte iniziative: dall’istituzione della scuola media popolare serale ai primi comitati di quartiere, dalla creazione dell’asilo nido alla fondazione del circolo familiare, promuovendo numerose attività parrocchiali.

Domenica 8 settembre alle 21.15 nel chiostro della Fondazione Cenci Gallingani, in via Dante 2, ci sarà Carlo Cottarelli che presenterà il suo libro “Dentro il Palazzo”, pubblicato da Mondadori. L’economista ed ex senatore, attingendo alla sua esperienza diretta, esamina nel volume lo stato della nostra politica e restituisce una fotografia delle stanze del potere, anche attraverso degli aneddoti personali.

Il fitto programma della Festa prosegue con numerose altre iniziative, tra le quali “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”, una mostra che verrà inaugurata giovedì 12 settembre alle 21.15 nel chiostro di via Dante Alighieri 2 alla presenza del curatore, avv. Carlo Torti, e dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini.

Un’occasione per conoscere la figura del magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021.

Tra gli altri appuntamenti, segnaliamo la “Ventesima edizione del Villa Marazzi photo festival” a cura del Circolo fotografico Cizanum venerdì 13 settembre alle ore 21.15nella Sala delle carrozze, la quarta edizione della “Caccia al tesoro nel parco” di sabato 14 settembre alle 16.30 rivolta ai più piccoli, i “Dire Straits over gold” in concerto domenica 15 settembre alle 21.130 sul sagrato della chiesa di S.G.Battista.

Sabato 21 settembre, il Circolo donne Sibilla Aleramo proporrà alle 9.30 la quinta edizione di “Tante gambe, un solo cuore contro la violenza” con partenza dal cortile di Villa Marazzi. Mentre alle 21.15 dello stesso giorno, si potrà ascoltare il tradizionale saluto del sindaco Marco Pozza e del parroco don Luigi Caldera.

Chiusura domenica 22 settembre alle 23.30 con i tradizionali fuochi d’artificio al parco Pertini.

