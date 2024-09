Cesano Boscone (MI) – Lo sport è in festa perché è aggregazione, salute e inclusione

L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 settembre al Parco Pertini di via Roma, con le associazioni sportive del territorio che presenteranno le proprie attività e offriranno l’opportunità di provare le varie discipline con sorprese e premi. Novità del 2024 è lo speaker corner, per specifiche presentazioni. Sarà anche illustrato il progetto del Parco dello sport i cui lavori inizieranno a breve

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 settembre 2024 – Si ricomincia! Dopo la pausa estiva e con l’inizio delle attività scolastiche, riprendono anche gli impegni sportivi per bambini, ragazzi, adulti. Grazie a una ricca offerta, di grande qualità, proposta dalle associazioni sportive cesanesi. Per conoscerle, provare le varie discipline, incontrare istruttori ed educatori, al Parco Pertini di via Roma sabato 7 e domenica 8 settembre l’amministrazione comunale propone la decima edizione della “Festa dello sport”, un appuntamento tradizionale e atteso che ogni anno vede una grande partecipazione della cittadinanza e delle famiglie. Sarà possibile, presso lo stand del Comune, vedere i dettagli del progetto del “Parco dello sport” di prossimo avvio.

«È un grande evento – dichiara Maria Pulice, assessora alle Politiche per lo sport – che di anno in anno cresce ed è sempre più apprezzato. Nel 2024 abbiamo concordato con alcuni dirigenti sportivi l’allestimento di uno spazio nuovo, lo speaker corner, con una ventina di sedie e un monitor sul quale verranno proiettati dei filmati delle attività organizzate a Cesano. In particolare, l’ASD Acadance racconterà il percorso di selezione delle sue

ragazze alla lezione spettacolo con Roberto Bolle in piazza Duomo. Mentre ASD E.Co. presenterà il progetto di inclusione ‘Sport e bambini fantasici’. Inoltre – prosegue l’assessora – le associazioni avranno la possibilità di presentare iniziative specifiche, al di là del semplice volantinaggio e della chiacchierata al proprio stand».

Si comincia sabato 7 settembre: dalle 15 alle 19 si potranno visitare gli stand delle associazioni sportive, conoscere le attività proposte, con sorprese per i partecipanti.

Alle ore 17.30 presso lo speaker corner, adiacente allo stand del Comune, verrà presentato il libro “Cento derby sui Navigli”, alla presenza degli autori Alberto Figliolia e Davide Grassi, «perché una partita di calcio è un fenomeno popolare, destinato a intrecciarsi con gli avvenimenti che lo circondano».

La festa continua domenica 8 settembre, con la prova delle attività dalle 15 alle 19 (per collezionare i timbri e ritirare un premio) e alle 17.30, nello speaker corner, la consegna del tradizionale premio all’inclusione sportiva alla memoria di Nemanja Stojiljkovic, il giovane atleta della Polisportiva San Giustino benvoluto da tutti che una terribile malattia ha sottratto all’affetto dei suoi cari quando aveva 18 anni.

«Ringrazio il mondo dell’associazionismo sportivo cesanese – dichiara il sindaco Marco Pozza – che ogni anno presenta le sue attività alla cittadinanza. Con loro vogliamo promuovere una vita sana e sostenibile per i nostri ragazzi che con grande passione si impegnano in diverse discipline. Desideriamo inoltre incentivare la collaborazione tra associazioni sportive anche sul tema della cultura della sconfitta, come elemento cardine

nell’approccio alla vita comunitaria».

Alla manifestazione parteciperà l’Intervol che illustrerà le attività dell’associazione e i volontari saranno disponibili a far visitare le ambulanze e mostrare la strumentazione a bordo.

«Lo sport – conclude l’assessora Pulice – è benessere e ha un importante valore educativo, perché insegna l’importanza del rispetto delle regole e dell’avversario».