Maltempo a Milano: disagi che si potevano evitare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2024. “Il maltempo ha svegliato Milano provocando disagi che potevano essere evitati; i numerosi allagamenti sono legati alla mancanza di una corretta manutenzione dei tombini e delle bocche di lupo, soprattutto in circonvallazione e nei quartieri più periferici come a Ponte Lambro dove da mesi, in via Vittorini, si chiede la pulizia delle caditoie.

La sinistra milanese, da tempo impegnata ad attaccare il Governo e a parlare di geopolitica, dovrebbe occuparsi dei problemi concreti della città.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Milano (Fratelli d’Italia).