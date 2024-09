Milano arresta tre persone per droga e sequestrati 12 kg di cocaina tra Carugate e Levate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2024 – La Polizia di Stato di Milano, nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di droga, ha arrestato due cittadini marocchini di 39 e 35 anni e un cittadino italiano di 65 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato 12 chili di cocaina.

I poliziotti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, a seguito di un’attività investigativa, hanno individuato il 35enne cittadino marocchino quale probabile detentore di diversi panetti di cocaina nascosti all’interno di un appartamento a Carugate (MI). Pertanto, il pomeriggio di martedì scorso, si sono appostati all’esterno dell’abitazione in uso al 35enne, il quale, a bordo di auto, l’hanno visto uscire. Poco dopo, è giunto sul posto il 65enne il quale, locatario dell’appartamento, è stato seguito e fermato dagli agenti all’interno del locale garage dello stabile ed è stato trovato in possesso di 820 euro in contanti e di un mazzo di chiavi riconducibili a un altro appartamento individuato a Levate (BG). A seguito di perquisizione nell’appartamento di Carugate (MI), i poliziotti hanno sequestrato 8 panetti di cocaina per un totale di oltre 9 chili i quali, 7 nascosti all’interno di uno zaino e uno nascosto sotto al divano, mentre, all’interno della camera da letto, circa 7mila euro in contanti in banconote da piccolo taglio. Nell’appartamento di Levate (BG), successivamente, gli agenti, dietro al divano del soggiorno, hanno rinvenuto circa 2 chili di cocaina suddivisa in diversi involucri.

Nel mentre, a seguito di accertamenti sul veicolo guidato dal 35enne, gli agenti l’hanno intercettato ad Agrate Brianza (MB), l’hanno seguito a distanza per poi fermarlo in viale delle Industrie e, a seguito di perquisizione, il cittadino marocchino è stato trovato in possesso di 820 euro in contanti, 2 cellulari e, nascosto sotto il sedile passeggero anteriore dell’auto, hanno rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di oltre 1 kg. Gli investigatori hanno individuato un altro appartamento a Romano di Lombardia (BG) quale effettiva residenza del 35enne dove, all’interno dello stesso, hanno trovato il 39enne cittadino marocchino intento a sigillare degli involucri contenenti cocaina e hanno sequestrato ulteriori 70 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

Il cittadino marocchino di 35 e il cittadino italiano di 65 sono stati associati presso il carcere di Monza, mentre il cittadino marocchino di 39 anni è stato condotto presso il carcere di Bergamo.

