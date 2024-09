On. Alessandro Colucci (Noi Moderati) su Area C Milano

(mi-lorenteggio.com) Roma, 5 Settembre 2024 – “Milano è dei milanesi: le famiglie, le persone e le aziende sono quelle che da sempre la caratterizzano. E la stragrande maggioranza delle imprese milanesi ha detto chiaramente no, grazie al sondaggio flash di Confcommercio Milano, all’Area C a pagamento nei week end. E’ una misura che viola il principio della libertà di movimento, che deve essere garantita almeno nel week end, durante il tempo libero dei cittadini. Così invece porta gravi danni alle attività commerciali, desertificando il centro e aumentando il traffico al di fuori dell’Area C. Per questo appoggiamo con forza la proposta della nostra consigliera Mariangela Padalino, che vuole aiutare i lavoratori dei negozi in centro esentandoli dal pagamento delle zone e del parcheggio sulle strisce blu”. Lo dice il dirigente organizzativo di Noi Moderati on. Alessandro Colucci. “Mettere a pagamento l’Area B e C anche nei fine settimana è un provvedimento che rende il centro sempre più esclusivo, nel senso che mira a escludere le persone da un pezzo della propria città – aggiunge Mariangela Padalino, consigliera comunale di Noi Moderati – Questa giunta snob e classista vuol fare di Milano una Disneyland di cartapesta, che vuole allontanare chi lavora. Noi invece vogliamo dare più possibilità a chi entra a lavorare in un negozio alle 9 di mattina per uscirne alle 21: genitori con figli piccoli o con anziani da curare, sempre di corsa e in emergenza. Per loro chiederò con una mozione l’esenzione dell’Area C e B e del pagamento del parcheggio in strisce blu. E’ questo il modo di far tornare Milano ai Milanesi”.

Redazione