PROTEZIONE CIVILE È INCLUSIONE, ASSESSORE LA RUSSA AL CAMPO SCUOLA DI LOVERO INSIEME AI RAGAZZI DISABILI: STRAORDINARIO MOMENTO DI CONDIVISIONE

(mi-lorenteggio.com) Lovero/So, 5 settembre 2024 – Eventi dedicati ai ragazzi con disabilità per avvicinarli al mondo della Protezione civile e formarli in una settimana di ‘avventure’, guidati da volontari e coordinatori all’insegna del senso civico, dell’altruismo e dello spirito di squadra. Questi gli obiettivi del campo scuola ‘Anch’io sono la Protezione civile’, organizzato a Lovero (Sondrio) dall’Associazione Volontari di Protezione civile Gruppo A2A e dal Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Sono molteplici le attività svolte in questi momenti di aggregazione, dalle attività di logistica alla preparazione dei pasti, dalla partecipazione alle dimostrazioni dei gruppi cinofili e di antincendio boschivo ai momenti dedicati a educazione civica e prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Senza tralasciare hobby e sport, come rafting e passeggiate nella natura.

Il campo è stato ideato per sviluppare nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza di essere cittadini responsabili anche in termini di sicurezza, protezione e difesa civile.

Una realtà unica visitata oggi dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa che, nel pomeriggio, insieme ai giovani presenti ha assistito a una dimostrazione del Gruppo antincendio boschivo dell’Associazione Nazionale Alpini di Sondrio.

“Eventi di questo tipo – ha commentato l’assessore La Russa – dimostrano come non esistano diseguaglianze. Ho conosciuto ragazzi fantastici, ciascuno di loro ‘speciale’ nel proprio mondo e nel modo di vivere la propria vita. Rivolgo sinceri complimenti agli organizzatori per l’efficienza del campo scuola, l’importanza delle attività e la grande utilità che il campo scuola ha nei giovani che lo frequentano. Queste occasioni sono straordinarie – ha concluso – perché ci ricordano quanto avremmo da imparare da questi ragazzi”.

