Raptor Engineering punta su Imola in Porsche Carrera Cup Italia

Nel quarto atto stagionale, il team modenese riaccende i motori delle 911 GT3 Cup affidate al rookie romano Olivieri e in Michelin Cup all’attuale leader

Fenici con obiettivi diversi ma entrambi alla ricerca di un risultato utile in vista della volata finale in autunno. Sabato 7 e domenica 8 settembre le due gare in diretta e on demand su Dazn e in live streaming sul web

(mi-lorenteggio.com) Modena, 5 settembre2024. Raptor Engineering vira alla volta di Imola per riprendere le sfide della Porsche Carrera Cup Italia. Il prestigioso monomarca tricolore, uno dei principali a livello europeo, dopo la pausa estiva riaccende i motori per il quarto round stagionale, in programma nel weekend dell’8 settembre. Il team modenese è pronto per un nuovo, adrenalinico fine settimana che lo vedrà schierare le due Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli affidate ai due piloti romani Flavio Olivieri (la numero 44 del Centro Porsche Catania) e Francesco Maria Fenici (la numero 50 dei Centri Porsche di Roma).

E’ chiamato a un’ulteriore prova sportiva e tecnica fra i Pro il giovanissimo Olivieri, alla ricerca di progressi continui in una stagione improntata sul necessario apprendistato in pista e anche sull’attiva frequentazione dello Scholarship Programme, il programma che Porsche Italia dedica alla formazione dei talenti under 23. Il rookie del team diretto da Andrea Palma e Isabelle Maserati, alla prima stagione nelle corse in GT, a soli 17 anni è già riuscito nell’impresa di marcare punti, obiettivo centrato proprio a Imola lo scorso giugno, quando il circuito del Santerno ospitò già il secondo round 2024.

Ritorno sul tracciato emiliano-romagnolo, dunque, anche per Fenici, che dopo aver vinto a Misano è stato capace di mantenere la leadership della categoria Michelin Cup grazie alle top-5 ottenute appunto a Imola e poi nel successivo terzo round del Mugello disputato a metà luglio. Per il driver laziale Imola sarà un nuovo test “di sopravvivenza” che lo impegnerà nella difesa del primato, che condivide con un pilota rivale in una classifica al massimo dell’equilibrio che vede ben 6 contendenti racchiusi in soli 12 punti.

­Il weekend accende i semafori venerdì 6 settembre alle 14.50 con le prove libere, sabato mattina il via delle qualifiche è alle 10.15 e poi gara 1 si disputa alle 16.25. Chiusura dell’impegno domenica con gara 2 alle 12.00. Per entrambe le corse, sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, è disponibile la trasmissione in diretta gratuita su Dazn (è sufficiente iscriversi nell’app o nel sito ufficiale), oppure anche il live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it .

Il team principal Andrea Palma dichiara alla ripresa del campionato: “Inauguriamo la seconda parte di stagione con Fenici in vetta alla Michelin Cup e Olivieri che prosegue nel suo percorso di crescita. Per lui quest’anno è tutto una presa di confidenza con vettura, rivali e campionato e anche a Imola dovrà apprendere il più possibile in ottica futura. Siamo molto contenti di Flavio, i suoi progressi sono evidenti e lo sono stati anche nell’ultimo test svolto a Monza il mese scorso. Sta imparando a mettere insieme il tutto, comprese le regolazioni che deve effettuare mentre è al volante. Proprio a Imola ha ottenuto i suoi primi punti in Carrera Cup, quindi in questo appuntamento non ripartiamo proprio da zero, ma abbiamo già posto delle basi con i riferimenti della volta scorsa. Proprio continuare a marcare punti sarà il target di Fenici in Michelin Cup. Deve cercare di non commettere errori e di non perdere opportunità. In giugno si era trovato bene con la messa a punto della macchina, cercheremo di affinarla ulteriormente. Imola è un circuito difficile e impegnativo nelle frenate, specie senza l’Abs, sosterremo entrambi i piloti al meglio per riuscire a portare a casa risultati che possano tornare utili alla squadra”.

Il team è presente sul web via social media facebook @raptorengineeringteam e instagram @raptor_engineering e sito ufficiale www.raptorengineering.it .

Porsche Carrera Cup Italia 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

Campionato Italiano GT Sprint 2024: 5/5: Misano; 2/6: Imola; 25/8: Mugello; 6/10 Monza