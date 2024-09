Rho. Progetti Spugna: ripartono i lavori in via Zara. In via Nenni a giorni la posa degli autobloccanti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 settembre 2024 – I Progetti Spugna, coordinati da Città Metropolitana con fondi PNRR per undici aree di sosta presenti sul territorio di Rho, hanno subìto un rallentamento nel corso dell’estate, a causa di ritardi nell’approvvigionamento degli autobloccanti da posare.

L’Amministrazione comunale ha sollecitato il gruppo CAP che ha il ruolo di direzione lavori. E’ emerso che, in via Zara, vista la superficie molto estesa da rigenerare, l’impresa appaltatrice ha terminato nel mese di agosto l’approvvigionamento degli autobloccanti drenanti carrabili da impiegare per scollegare l’area drenata dalla rete fognaria. Visto il prolungarsi dei tempi di approvvigionamento, in un’ottica di miglioramento, si è rivista la distribuzione delle aree di parcheggio con l’obiettivo di mantenere indisturbati gli attuali impianti tecnologici.

I lavori, consegnati in via definitiva il 24 giugno 2024, riprenderanno in questi giorni per concludersi entro la fine di ottobre. La parte a verde sarà eseguita in differita compatibilmente con le temperature e il periodo di riposo vegetativo.

Al parcheggio Spugna di via Nenni, in corso di preparazione, i lavori proseguono. La prossima settimana inizierà la posa degli autobloccanti. Meteo permettendo, si prevede il termine del cantiere per il 20 settembre.

Nella foto l’area di via Zara destinata a Parcheggio Spugna