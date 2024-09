“TI LASCIO UN TESORO”, IL NUOVO PODCAST DI FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ GRANDA REALIZZATO DA PODCASTORY

La storia del più grande patrimonio agroambientale pubblico d’Italia, frutto di sei secoli di donazioni, raccontata dalla viva voce dei suoi benefattori in un’avvincente serie podcast

(mi-lorenteggio.co) Milano, 9 settembre 2024 – Fondazione Patrimonio Ca’ Granda e Podcastory annunciano il lancio del nuovo podcast “Ti lascio un tesoro”, la storia del patrimonio agroambientale pubblico più grande d’Italia raccontata dagli stessi benefattori che lo hanno donato alla Ca’ Granda, l’attuale ospedale Policlinico di Milano.

I terreni e le cascine donate hanno da sempre contribuito in modo significativo al sostegno economico dell’ospedale e quindi alla realizzazione della sua missione di cura e assistenza ai malati. Queste donazioni hanno così permesso alla Ca’ Granda di diventare uno dei più grandi e importanti ospedali d’Europa, con una base economica solida e autosufficiente. Questo patrimonio è stato affidato dal Policlinico alla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, sempre con la stessa missione di sostenere l’ospedale.

Tratta dal libro “Ti lascio un tesoro” di Annalisa Teggi, la nuova serie podcast si sviluppa in 12 episodi, ciascuno dedicato a un benefattore: papi, imperatori, nobili e imprenditori che si sono succeduti a partire dal 1456.

LA SERIE PODCAST “TI LASCIO UN TESORO”

Nel primo episodio si parte da una data fondamentale, l’anno 1456, quando Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti diedero inizio alla storia della Ca’ Granda con una generosa donazione.

Negli episodi successivi si racconta di quando, nel 1534, con Roma scossa dallo scisma protestante, Alessandro Farnese, diventato Papa con il nome di Paolo III, fece una donazione alla Ca’ Granda per alleviare le sofferenze dei più bisognosi. E ancora, dei tanti altri grandi benefattori: da Paolo Da Cannobio, un letterato devoto alla cultura e alla pietà, che lasciò i suoi beni affinché diventassero cultura e speranza per un futuro migliore, a Papa Pio IV, che nel 1561 donò alla Ca’ Granda i terreni che erano dell’Abbazia di Morimondo, fino a Napoleone Bonaparte che nel 1797 donò l’Abbazia di Mirasole del 1200 con i suoi terreni a sud di Milano

La serie podcast celebra anche altri illustri donatori come Bianca Pagani, la contessa Margherita Lasso di Castiglia, il notaio Gian Giacomo Bovisio, Giulio Cesare Secco d’Aragona, Giulio Cesare Pessina e Giovanni Battista Pecchio, tutti benefattori le cui donazioni hanno contribuito a costruire e preservare questo patrimonio unico dalla gloriosa storia.

“Ti lascio un tesoro” non è solo un viaggio nel passato, ma un tributo a coloro che hanno creduto nel valore della solidarietà e della cura collettiva, lasciando un’eredità che continua ancora oggi a generare risorse per il bene di tutti.

La serie della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, è stata realizzata, grazie al contributo di BCC Milano, dall’audio-enabler Podcastory ed è disponibile dal 9 settembre 2024 sulla loro app e su tutte le principali piattaforme podcasting.

Fondazione Patrimonio Ca’ Granda

La qualità della nostra vita e quella delle future generazioni sono da sempre legate all’ecosistema in cui viviamo, così come al rapporto virtuoso tra città e campagna. Anticamente le terre della Ca’ Granda portavano risorse a tutti i malati dell’Ospedale Maggiore di Milano (cibo genuino per i degenti, legna per il riscaldamento, paglia per i materassi, erbe usate dalla medicina dell’epoca) che, a sua volta, poteva così curare le persone provenienti dalla città e dalla campagna di ogni estrazione sociale, dai nobili ai bisognosi. Questo legame sociale continua anche oggi con le attività della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, creata nel 2015 dal Policlinico di Milano per valorizzare l’immenso patrimonio donato dal 1456 da tanti benefattori alla Ca’ Granda: 8.500 ettari di terreni, 100 cascine, 4 chiese, un’abbazia e un monumento naturale. Gli utili derivanti dalle attività di valorizzazione della Fondazione vengono destinati a progetti di ricerca scientifica, umanizzazione delle cure e tutela dei beni culturali dell’ospedale. Fedeli al motto “abbiate cura di ciò che vi è stato donato” ogni intervento è mirato alla tutela e alla promozione dell’eredità ricevuta per contribuire al bene comune.