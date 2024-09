Bollate. Festa dello Sport 2014 il 14 e 15 settembre

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 6 settembre 2024. Torna il prossimo 15 settembre la 17 edizione della Festa dello Sport e delle Associazioni,con un’anteprima delle attività il giorno 14. Come ogni anno la città si riempirà degli stand espositivi delle associazioni e di punti con dimostrazioni e tornei. I bollatesi potranno assistere e provare le diverse discipline sia nella piazza del Comune (sabato 14) che al Parco centrale (domenica 15). L’obiettivo resta quello di consentire a cittadini e cittadine di approfondire la conoscenza dell’offerta sportiva di Bollate, sperimentando le varie discipline così da scegliere le attività da praticare nel prossimo inverno.

“Come ogni anno – dice l’Assessore allo Sport Ida De Flaviis – torna questo importante appuntamento pensato per dare la possibilità ai vari gruppi sportivi della nostra città di farsi conoscere e presentare i propri programmi per la stagione in corso. Bollate continua ad avere un gran numero di associazioni che offrono la possibilità di concretizzare importanti valori, quali quello del reciproco rispetto, della sana competizione e dell’inclusione contro i pregiudizi che stanno alla base di un civile vivere comune. Per questo per l’Amministrazione è così importante presentare a tutta la città questa bella vetrina di offerta sportiva con le svariate opportunità di attività fisica per tutti”.

Ecco il programma della Festa.

SABATO 14 SETTEMBRE (Anteprima)

DOVE: PIAZZA ALDO MORO

ESIBIZIONI E DIMOSTRAZIONI DI ALCUNE DISCIPLINE SPORTIVE dalle ore 15,00 alle 19,00

DOMENICA 15 SETTEMBRE

DOVE: PARCO MARTIN LUTHER KING

ESIBIZIONI E DIMOSTRAZIONI DI ALCUNE DISCIPLINE SPORTIVE dalle ore 10,00 alle 19,00

Ecco il programma di domenica:

11.00 non solo danza

11.30 love dance

12 Saluto del Sindaco Francesco Vassallo e Assessore allo Sport Ida De Flaviis

15.40 quan ki do long-ho

16.00 ideal dance

16.20 nonsolodanza

16.40 elite taekwondo center

17.20 love dance

18.00 cigno nero

18.20 gymnasium ‘97

18.40 cerchio magico

Per tutta la giornata, inoltre, sarà possibile tirare con l’arco con il Gruppo Arcieri Polisportiva Solese, pedalare con la Pedale Bollatese, giocare a Baskin, Sitting volley, calcio inclusivo ed integrato con il progetto Nuove Rotte, provare le minimoto con il Motoclub.

INOLTRE….

Passeggiate alla scoperta degli alberi parlanti del parco con i Gruppi di Cammino, scandite in due appuntamenti, alle 11.00 e alle 16.00.

Per informazioni: Ufficio Sport del Comune di Bollate | 02.35005567 | sport@comune.bollate.mi.it

