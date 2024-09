CANI E GATTI: BANCO ITALIANO ZOOLOGICO ‘BALZOO’ E ‘IL GIGANTE’ DOMANI IN CAMPO A MILANO

E IN LOMBARDIA PER SOSTENERE CANI E GATTI ‘IN DIFFICOLTA”

Tutto ciò che verrà acquistato verrà distribuito a canili, gattili e alle famiglie che faticano a nutrire adeguatamente i propri animali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2024. Domani, sabato 7 settembre, il Banco Italiano Zoologico ‘Balzoo’ e il gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’ tornano protagonisti di una raccolta alimentare a favore degli animali. Nei punti vendita ‘Il Gigante’ (una settantina tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna) e nei pet store ‘Animali che passione’ sarà infatti possibile contribuire all’iniziativa acquistando e donando prodotti utili per offrire un contributo concreto ai proprietari di animali domestici in difficoltà economica e alle strutture dedicate all’accoglienza di cani e gatti in caso di abbandono. “‘Balzoo’, realtà che conta oltre 50 sedi e 650 volontari in tutta Italia) e ‘Il Gigante’ – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo – proseguono un percorso virtuoso che ha l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di alimenti. Lo scorso anno, nelle quattro giornate organizzate insieme, abbiamo raggiunto quota 74 tonnellate di prodotti alimentari”.In Lombardia, secondo le ultime stime, sono ufficialmente registrati all’Anagrafe Animali d’affezione della Regione oltre 1,5 milioni i cani e 423mila i gatti.

Redazione