Centenario dell’acquedotto di Monza: visite guidate alla mostra in occasione del primo weekend di Ville Aperte 2024

Appuntamento con l’iniziativa di BrianzAcque il 14 e 15 settembre in Piazza San Paolo: aperte le prenotazioni online. Il fine settimana seguente ritorna l’apertura al pubblico dell’impianto di depurazione di San Rocco

(mi-lorenteggio.com) MONZA, 06 settembre 2026 – “Sulla scia di una proficua collaborazione di anni con la Provincia di Monza e Brianza e delle sinergie in atto con altre utilities, abbiamo in calendario due iniziative che promuovono l’acqua e le infrastrutture idriche come patrimonio e come servizio irrinunciabile per la comunità e il benessere dei cittadini”. Con queste parole il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, ha annunciato nei giorni scorsi le attività che vedranno protagonista l’azienda in occasione dell’edizione autunnale di Ville Aperte 2024.

Nel dettaglio, il fine settimana del 14 e 15 settembre sarà dedicato alle visite guidate alla mostra “open air” realizzata per celebrare il secolo di vita dell’acquedotto di Monza. L’apertura ufficiale dell’acquedotto, infatti, riportano gli annali, risale al 25 maggio 1924. Per celebrare questa importante ricorrenza, BrianzAcque ha allestito, in Piazza San Paolo, un container espositivo “multimediale” dedicato al tema. Un’esperienza “immersiva” che attraverso video, pannelli ricchi di rimandi storici, immagini e didascalie, condurrà i visitatori alla scoperta di questa infrastruttura tanto importante quanto “nascosta” agli occhi perché sviluppata sotto le nostre strade. Parallelamente, la mostra propone dei rimandi ad un’altra secolare opera cittadina: l’Autodromo nazionale di Monza.

Previsti più turni di visite guidate e gratuite al giorno, per un massimo di 10 persone alla volta, a partire dalle 10:30 di sabato 14 e sino alle 17:00 di domenica 15 settembre. È necessario prenotare gratuitamente il proprio posto attraverso il link: https://www.villeaperte.info/eventi/evento/9265

Il weekend successivo, 21 e 22 settembre, ritorna l’apertura al pubblico del depuratore di San Rocco. Un’occasione speciale per soddisfare domande e curiosità circa il funzionamento dell’impianto di Monza, tra i più grandi della realtà regionale lombarda. Un impianto di tipo “biologico a fanghi attivi” che tratta le acque di scarico prodotte da circa 600.000 abitanti e 4.500 insediamenti produttivi. Già negli anni scorsi, cittadini di ogni età, tante famiglie, bambini, hanno colto l’opportunità di scoprire quest’opera che ospita esempi di alcune tra le più innovative soluzioni tecnologiche.

Anche in questo caso, previsti più turni di visite gratuite e guidate da tecnici BrianzAcque, della durata di circa 45 minuti ciascuna, a partire dalle 10:00 di sabato 21 e sino alle 16:00 di domenica 22 settembre. È necessario prenotare gratuitamente il proprio posto attraverso il link: https://www.villeaperte.info/visite-guidate/visita/1845