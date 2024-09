Cesano Boscone. Incendio nelle cantine in via Don Minzoni al Q.re Tessera – VIDEO

(milorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 settembre 2024 – Questa notte, in una delle cantine di uno stabile dell’Aler, in via Don Minzoni, per cause in fase di accertamento, è divampato un incendio. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, tre ambulanze, un’automedica e i Carabinieri e la Polizia Locale.

Paura per gli inquilini che sono stati temporaneamente evacuati.

In corso le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza. Sul posto è giunto anche il Sindaco, Marco Pozza.

Notizia in aggiornamento