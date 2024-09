Cesano Boscone. Scappa con un enorme peluche dopo l’incendio in cantina al Q.re Tessera: erano in quattro – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 settembre 2024 – Erano da poco passate le 4. Un inquilino di via don Minzoni 25 sente odore di bruciato provenire dalle cantine. Ci sono delle fiamme. Corre per verificare la situazione. Vede quattro giovani scappare. Uno di loro ha caricato sulle spalle un enorme peluche, rubato quasi sicuramente dalla stessa cantina dove, accerteranno poi le autorità di polizia, è stato tentato un furto.

Non può far altro che avvisare tutti i condomini. Suona i citofoni e corre sulle scale per aiutare i vicini di casa che

sa essere maggiormente in difficoltà, perché molto anziani o con disabilità. È il signor Gianni, l’unico che i sanitari dovranno soccorrere, in codice giallo, per una leggera intossicazione da fumo.

Verso le 4.30 sono intervenuti – con due autopompe, un’autoscala e un carro soccorso – i vigili del fuoco del

comando provinciale di Milano. Hanno accertato che l’incendio si è sviluppato nel locale cantine,

coinvolgendone una di circa 10 mq. I pompieri, per il fumo sviluppatosi e incanalatosi nel vano scale, hanno

evacuato tutti gli occupanti ancora nei loro appartamenti. Rientrati al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Tra i primi a sopraggiungere la consigliera comunale Sara Todaro, che sin da subito si è attivata per aiutare e soccorrere gli inquilini, prestando maggior attenzione ai disabili, bambini e anziani.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco Marco Pozza e la polizia locale, con i carabinieri che coordinano le

indagini. Il primo cittadino ha messo a disposizione gli spazi del vicino centro civico Tessera di via Turati per

accogliere le persone più fragili, che avrebbero eventualmente avuto difficoltà a rientrare immediatamente nei propri appartamenti.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 4 di questa mattina un gruppo di quattro giovani avrebbe tentato di rubare degli oggetti contenuti in una cantina, facendo molto rumore e attirando l’attenzione di un

condomino. Subito dopo è scoppiato un incendio.

Il calore e le fiamme hanno danneggiato il quadro elettrico, tanto che tutti gli inquilini dai civici 17 al 25 di via don Minzoni, ciascuno con sedici appartamenti, non hanno la luce. Hanno anche provocato la rottura di un tubo dello scarico delle acque chiare. Nelle prossime ore, i tecnici di Aler interverranno per sistemare il tubo,

asciugare i locali e consentire agli elettricisti di sostituire l’impianto danneggiato.

Le cantine sono state tutte interdette all’uso. Dovranno intervenire i tecnici degli ascensori per verificarne il

regolare funzionamento. Inoltre Aler dovrà eseguire una verifica strutturale anche se, sulla base dei primi

accertamenti, i vigili del fuoco non hanno ravvisato danni alle strutture.

Il disagio che dovranno sopportare gli inquilini nei prossimi giorni sarà l’odore acre del fumo che è penetrato, attraverso la tromba delle scale, negli appartamenti.