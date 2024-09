CS FLC CGIL Lombardia: “Tutte le scuole hanno diritto ad un DSGA a tempo pieno”

Grazie alla FLC CGIL, inizia concretamente anche in Lombardia la valorizzazione del personale di segreteria: 369 neofunzionari con Elevate Qualifiche e 130 incarichi annuali. Sulle reggenze, Usr e altri sindacati non seguono il contratto: penalizzati idonei, amministrativi e precari.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2024 – Si conclude oggi la fase regionale delle nomine degli incarichi di Elevate Qualifiche: è la prima tappa di un percorso di valorizzazione dei profili ATA previsto dal nuovo CCNL 2019/21, fortemente voluto dalla FLC CGIL che ha lottato in questi anni per dare il giusto riconoscimento agli assistenti amministrativi che hanno ricoperto per anni la funzione di DSGA.

L’applicazione del CCNL ha permesso il passaggio di ben 369 assistenti amministrativi nel profilo di funzionari con incarico da DSGA e la formalizzazione di altri 130 incarichi annuali a personale idoneo al termine della procedura.

La FLC CGIL Lombardia ha seguito tutte le operazioni, fornendo assistenza agli aspiranti a cui augura un buon lavoro: tuttavia siamo stati gli unici ad opporci all’operazione di conferimento di reggenze su posti vacanti, che riteniamo irrispettosa dell’articolato contrattuale.

Infatti, l’Usr Lombardia, con l’avallo delle altre organizzazioni sindacali presenti, ha conferito diversi incarichi di reggenza ad interim su posti vacanti a funzionari che hanno già l’incarico (DSGA di ruolo ex area D e funzionari neoimmessi): è un atto grave che non solo non rispetta il contratto nazionale, ma mette in difficoltà le scuole e danneggia gli idonei della procedura, privi di incarico.

Si tratta inoltre di posti che sono stati sottratti agli assistenti amministrativi, che avrebbero potuto legittimamente aspirare ad incarichi di facente funzione, ma a cascata anche ai precari che avrebbero potuto occupare quei posti liberati dall’incarico.

Ancora più grave il fatto che quest’operazione inciderà sul fondo d’istituto: quindi chi ha avallato queste reggenze su posti vacanti, utilizza i fondi delle scuole per risolvere un problema di organico!

Ritenendo questa scelta sbagliata, in sede di informativa abbiamo chiarito e verbalizzato che gli incarichi ad interim andrebbero tutt’al più assegnati, in via residuale, su posti non vacanti, perché tutte le scuole, stante le responsabilità e l’impegno professionale richiesto, meritano di avere un DSGA a tempo pieno.

Anche stavolta la FLC CGIL Lombardia si rivela l’unica organizzazione sindacale che si adopera per difendere le regole, il CCNL, la funzionalità delle scuole, l’uso dei fondi per il miglioramento dell’offerta formativa e i diritti del personale precario.

Redazione