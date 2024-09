Dati 2023: la raccolta differenziata di carta e cartone è stabile in Lombardia

Milano, 6 settembre 2024 – Nel 2023 si mantiene stabile la raccolta differenziata di carta e cartone in Lombardia che, con oltre 586.000 tonnellate, registra un lieve incremento dello 0,3% rispetto all’anno precedente. I dati sono resi noti dal 29° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

“Nonostante il risultato ottenuto dalla Lombardia superi di poco quanto fatto nel 2022, dai dati del Rapporto si evince come per i cittadini lombardi la raccolta differenziata di carta e cartone sia una pratica ormai ampiamente consolidata” – commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – “Sicuramente ci sono ancora margini di miglioramento sia riguardo al livello di intercettazione della raccolta di carta e cartone rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti, sceso al 12,7% sia riguardo la raccolta pro-capite stabile a 59 kg, al di sotto del valore della media nazionale (64 kg per abitante)”.

Nel 2023 Comieco, attraverso le convenzioni attive in Lombardia, ha gestito l’avvio a riciclo di più di 290.000 tonnellate di carta e cartone, quasi il 50% della raccolta complessiva. Ai 1.165 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per circa 26 milioni di euro.

La raccolta per provincia

Coerentemente con il risultato regionale, i dati complessivi raccolti nelle province evidenziano per lo più situazioni stabili, contrazioni nella raccolta (Varese, Como, Sondrio e Lecco) e segni positivi di rilievo (Bergamo a +4% e Lodi a +3,1%).

Bergamo : raccolte più di 85.000 tonnellate di carta e cartone pari ad una media pro-capite di 77,5 kg;

: raccolte più di 85.000 tonnellate di carta e cartone pari ad una media pro-capite di 77,5 kg; Brescia : quasi 88.000 tonnellate raccolte, che corrispondono ad un pro-capite di 70,1 kg;

: quasi 88.000 tonnellate raccolte, che corrispondono ad un pro-capite di 70,1 kg; Sondrio : differenziate quasi 11.000 tonnellate con un pro-capite di 60,8 kg;

: differenziate quasi 11.000 tonnellate con un pro-capite di 60,8 kg; Mantova : raccolte oltre 25.000 tonnellate, pari ad una media pro-capite di 62,7 kg;

: raccolte oltre 25.000 tonnellate, pari ad una media pro-capite di 62,7 kg; Varese : raccolte più di 45.000 tonnellate, pari ad una media pro-capite di 51,8 kg;

: raccolte più di 45.000 tonnellate, pari ad una media pro-capite di 51,8 kg; Cremona : oltre 20.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, pari ad una media pro-capite di 58 kg;

: oltre 20.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, pari ad una media pro-capite di 58 kg; Como : poco meno di 30.000 tonnellate raccolte con un pro-capite di 49 kg;

: poco meno di 30.000 tonnellate raccolte con un pro-capite di 49 kg; Milano : quasi 182.000 tonnellate raccolte, pari ad una media pro-capite di 56,5 kg;

: quasi 182.000 tonnellate raccolte, pari ad una media pro-capite di 56,5 kg; Lecco : raccolte quasi 17.000 tonnellate con un pro-capite di 50,6 kg;

: raccolte quasi 17.000 tonnellate con un pro-capite di 50,6 kg; Lodi : raccolte più di 12.000 tonnellate con un pro-capite di 53 kg;

: raccolte più di 12.000 tonnellate con un pro-capite di 53 kg; Monza e Brianza : oltre 46.000 tonnellate raccolte, pro-capite di 52,9 kg;

: oltre 46.000 tonnellate raccolte, pro-capite di 52,9 kg; Pavia: quasi 25.000 tonnellate raccolte, con un pro-capite 46,5 kg.

Raccolta di carta e cartone: i dati in Italia

Nel 2023 la raccolta differenziata di carta e cartone ha raggiunto risultati record: oltre 3,7 milioni di tonnellate di materiali cellulosici raccolti con un aumento di quasi il 3% rispetto all’anno precedente. Stesso discorso per la media pro-capite che per la prima volta si assesta sui 64 kg. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici arriva al 92,3% confermando il superamento in netto anticipo degli obiettivi UE al 2030.