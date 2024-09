Don Gabriele Catelli nuovo vicario della parrocchia ospedaliera

Prende il posto di don Massimo Pirovano nominato parroco

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 settembre 2024 – È don Gabriele Catelli il nuovo vicario della parrocchia ospedaliera San Gerardo dei Tintori. Il passaggio di consegne ufficiale è stato lo scorso 1° settembre, quando don Massimo Pirovano ha passato il testimone a don Gabriele, 39 anni, vicario parrocchiale della Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano Primo e Buscate in cui si occupava di pastorale giovanile e dell’oratorio.

A Don Massimo invece, al San Gerardo dal 2019, l’Arcivescovo mons. Mario Delpini ha

chiesto di assumere il compito di Responsabile dell’Unità Pastorale delle Parrocchie di

Mozzate, San Martino di Mozzate, Carbonate e Locate Varesino.

Ad accompagnare entrambi è don Riccardo Brena, il parroco-cappellano che dal 2022 si

occupa della pastorale sanitaria all’interno dell’ospedale.

Reperibili 24 ore su 24, a servizio del personale del San Gerardo, dei pazienti e dei loro

familiari, don Riccardo e don Gabriele sono accanto ai degenti per vivere con spirito di fede

la prova della malattia.

“Sentivo il bisogno di andare all’essenzialità, di lasciare la parrocchia e l’oratorio – ha

spiegato don Gabriele nell’assumere il nuovo incarico -. Ho sentito una chiamata a vivere in

modo specifico solo l’ambito della pastorale della sanità. Una nuova sfida. Se fosse io al

posto del malato avrei piacere che una persona di fede mi accompagnasse per vedere la

situazione da una prospettiva differente, non solo da un punto di vista sanitario o

psicologico”.

“Diamo il benvenuto a don Gabriele e ringraziamo don Massimo per il prezioso contributo a

favore dei nostri pazienti e di tutto il personale sanitario della nostra struttura oltre alla sua

disponibilità ad accogliere il nuovo ministero che lo porterà a servire la Chiesa in altri

contesti. Accompagneremo don Gabriele in questo delicato passaggio a servizio della carità e dell’attenzione non solo dei malati e delle loro famiglie ma di tutta la comunità che lavora

all’interno della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori”, sottolineano il presidente

Claudio Cogliati, il direttore generale Silvano Casazza e il direttore scientifico Andrea Biondi.

Nella foto da sinistra: il parroco don Riccardo Brena, il presidente Claudio Cogliati, don Massimo Pirovano, il direttore generale Silvano Casazza, don Gabriele Catelli.