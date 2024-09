Incidente sulle pendici della Rocchetta (Riva del Garda): escursionista ruzzola dal sentiero per cinquanta metri

(mi-lorentggio.com) Trento, 6 settembre 2024 – Un’escursionista americana del 1954 è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati dopo essere ruzzolata per circa cinquanta metri, mentre stava percorrendo il sentiero 404 alle pendici della Rocchetta, sopra l’abitato di Riva del Garda. La donna si trovava tra il Bastione e la Capanna Santa Barbara, quando è inciampata ed è scivolata lungo il ripido pendio che costeggia il sentiero nel bosco, finendo contro un albero. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata intorno alle 15.40.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si preparavano gli operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico. Il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto e, dopo aver raggiunto l’infortunata – cosciente ma parsa in condizioni serie – la hanno stabilizzata e imbarellata. Dopodiché, i soccorritori la hanno trasportata fino al sentiero in una zona con alberi meno fitti, per consentire all’elicottero di recuperarla a bordo con il verricello. La donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

FacebookTwitterEmailWhatsAppTelegramCondividi